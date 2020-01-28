Основательница Rusbase Мария Подлеснова запустила сервис знакомств Adele

«Мы переизобретаем дейтинг. Adele — это дейтинг-мессенджер с Ai внутри (искусственный интеллект — прим.). И больше не будет никаких профилей и поисков по ним. Adele сам(а) будет создавать пары в чаты, когда поймет, что это то, что нужно», — написала Подлеснова.