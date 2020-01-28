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Основательница Rusbase Мария Подлеснова запустила сервис знакомств Adele

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Основательница издания Rusbase Мария Подлеснова запустила сервис знакомств Adele, который использует технологии искусственного интеллекта. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Основательница Rusbase Мария Подлеснова запустила сервис знакомств Adele

По словам Подлесновой, она выступила сооснователем проекта.

«Мы переизобретаем дейтинг. Adele — это дейтинг-мессенджер с Ai внутри (искусственный интеллект — прим.). И больше не будет никаких профилей и поисков по ним. Adele сам(а) будет создавать пары в чаты, когда поймет, что это то, что нужно», — написала Подлеснова.

Adele может использоваться также для бизнес-знакомств.

Сейчас на сайте проекта пользователи могут оставить заявку на участие в бета-тесте. В описании сервиса говорится, что Adele «позволяет в один клик менять, выгружать и удалять информацию о себе».

Фото: Unsplash

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