Основательница Rusbase Мария Подлеснова запустила сервис знакомств Adele
Основательница издания Rusbase Мария Подлеснова запустила сервис знакомств Adele, который использует технологии искусственного интеллекта. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
По словам Подлесновой, она выступила сооснователем проекта.
«Мы переизобретаем дейтинг. Adele — это дейтинг-мессенджер с Ai внутри (искусственный интеллект — прим.). И больше не будет никаких профилей и поисков по ним. Adele сам(а) будет создавать пары в чаты, когда поймет, что это то, что нужно», — написала Подлеснова.
Adele может использоваться также для бизнес-знакомств.
Сейчас на сайте проекта пользователи могут оставить заявку на участие в бета-тесте. В описании сервиса говорится, что Adele «позволяет в один клик менять, выгружать и удалять информацию о себе».
Фото: Unsplash
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