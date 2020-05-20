«Плюсы в том, что мы из Якутии, однозначно есть. Главный — жизнь на севере закаляет, делает людей стойкими и упорными. Мы привыкли к сложностям в жизни, и эта привычка проецируется и на бизнес», — делится Петухов. Это объясняет и состав персонала компании. 90% сотрудников «Смарт Юнит» живут и работают в Якутии. Большая часть разработчиков — выходцы из Института математики и информатики при Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ).



Удаленность от столицы России не мешает компании реализовывать проекты и в Москве. Помогает тот факт, что конкурентов у «Смарт Юнит» почти нет. Главное отличие флагманского продукта компании — платформы «СМАРТ» — универсальность. На ней одинаково легко можно реализовать решения для управления большинством бизнес-процессов.



Но один из самых интересных и актуальных проектов компании реализован в Якутии. Это технологическое оснащение центра оперативного мониторинга для антикризисного управления регионом в условиях пандемии COVID-19. Он позволяет вести учет заболевших, самоизолированных, контактных, собирает данные в режиме онлайн с разных информационных систем Минздрава, Роспотребнадзора, данные по работе волонтеров. «Проект действительно может помочь в борьбе с эпидемией коронавируса, так что можно сказать, что мы принимаем самое активное участие в этом деле», — гордится предприниматель.

