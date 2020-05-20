Партнерский материал
Стартапы из Сибири:
три успешные компании, зародившиеся в Якутии
три успешные компании, зародившиеся в Якутии
Якутия — один из ведущих регионов на Дальнем Востоке по развитию ИТ-отрасли. Многие местные компании успешно продают свои услуги за рубежом, сотрудничают с мировыми гигантами и выигрывают престижные конкурсы. Якутские проекты MyTona и inDriver уже получили мировую известность. Rusbase поговорил с тремя локальными стартапами — «МультиДиТек», Boontar Live и «Смарт Юнит», — чтобы из первых уст узнать, каково это — успешно развивать ИТ-бизнес посреди сибирской тайги, а также способствует ли этому развитая в регионе инновационная экосистема.
«Смарт Юнит»
Продукт: платформа для цифровизации бизнеса
Выручка за 2019 год: 20 млн рублей
Компания «Смарт Юнит» с 2012 года работает в сфере разработки программного обеспечения и автоматизации предприятий. Созданная компанией платформа позволяет оптимизировать документооборот, бизнес-аналитику, управление проектами, работу с клиентами и другие процессы. «Смарт Юнит» решил одну из главных проблем на рынке «облаков» — создал решение ERP-класса не только для крупного, но и для малого и среднего бизнеса. Еще одна важная находка — кастомизация облачной платформы, то есть возможность любой компании настроить продукт под себя: с учетом своей специфики, отчетов, системы управления, алгоритмов бюджетирования и так далее.
Выручка за 2019 год: 20 млн рублей
Компания «Смарт Юнит» с 2012 года работает в сфере разработки программного обеспечения и автоматизации предприятий. Созданная компанией платформа позволяет оптимизировать документооборот, бизнес-аналитику, управление проектами, работу с клиентами и другие процессы. «Смарт Юнит» решил одну из главных проблем на рынке «облаков» — создал решение ERP-класса не только для крупного, но и для малого и среднего бизнеса. Еще одна важная находка — кастомизация облачной платформы, то есть возможность любой компании настроить продукт под себя: с учетом своей специфики, отчетов, системы управления, алгоритмов бюджетирования и так далее.
Компанию создали два айтишника — Михаил Онопин и Артем Петухов, оба с солидным опытом работы в сфере информационных технологий. Они трудились в крупных ИТ-компаниях, успели пройти путь от программистов и PM до руководителей ИТ-подразделений. И оба пришли к выводу, что хотят создать свой продукт — мощный универсальный инструмент для создания ИТ-решений. При запуске проекта партнеры инвестировали в него около 300 тысяч рублей на двоих. Деньги взяли из накоплений.
«В России вопросы инвестиций и кредитования бизнеса — это сложная тема, — рассказывает Артем Петухов. — Начинающей ИТ-компании получить кредит нереально, так как все банки требуют залог в виде недвижимости, а инвесторы в технологически сложные проекты не идут. Мы общались с разными фондами и инвесторами, все были готовы инвестировать, только когда продукт будет готов. А сложный проект требует времени и ресурсов именно на стадии создания».
Партнеры пошли по единственному возможному пути — параллельно работали над платформой и делали на ней же заказные проекты. В самом начале работы компания стала резидентом «Технопарка Якутия», что здорово помогло — в то время «Смарт Юнит» даже аренду серверных помещений мог позволить себе с трудом, а технопарк сдавал помещения по льготным ценам. Впрочем, бизнесу помогла не только развитая в регионе инфраструктура поддержки предпринимателей.
«В России вопросы инвестиций и кредитования бизнеса — это сложная тема, — рассказывает Артем Петухов. — Начинающей ИТ-компании получить кредит нереально, так как все банки требуют залог в виде недвижимости, а инвесторы в технологически сложные проекты не идут. Мы общались с разными фондами и инвесторами, все были готовы инвестировать, только когда продукт будет готов. А сложный проект требует времени и ресурсов именно на стадии создания».
Партнеры пошли по единственному возможному пути — параллельно работали над платформой и делали на ней же заказные проекты. В самом начале работы компания стала резидентом «Технопарка Якутия», что здорово помогло — в то время «Смарт Юнит» даже аренду серверных помещений мог позволить себе с трудом, а технопарк сдавал помещения по льготным ценам. Впрочем, бизнесу помогла не только развитая в регионе инфраструктура поддержки предпринимателей.
На фото: Михаил Онопин и Артем Петухов, основатели «Смарт Юнит»
Компанию создали два айтишника — Михаил Онопин и Артем Петухов, оба с солидным опытом работы в сфере информационных технологий. Они трудились в крупных ИТ-компаниях, успели пройти путь от программистов и PM до руководителей ИТ-подразделений. И оба пришли к выводу, что хотят создать свой продукт — мощный универсальный инструмент для создания ИТ-решений. При запуске проекта партнеры инвестировали в него около 300 тысяч рублей на двоих. Деньги взяли из накоплений.
«В России вопросы инвестиций и кредитования бизнеса — это сложная тема, — рассказывает Артем Петухов. — Начинающей ИТ-компании получить кредит нереально, так как все банки требуют залог в виде недвижимости, а инвесторы в технологически сложные проекты не идут. Мы общались с разными фондами и инвесторами, все были готовы инвестировать, только когда продукт будет готов. А сложный проект требует времени и ресурсов именно на стадии создания».
Партнеры пошли по единственному возможному пути — параллельно работали над платформой и делали на ней же заказные проекты. В самом начале работы компания стала резидентом «Технопарка Якутия», что здорово помогло — в то время «Смарт Юнит» даже аренду серверных помещений мог позволить себе с трудом, а технопарк сдавал помещения по льготным ценам. Впрочем, бизнесу помогла не только развитая в регионе инфраструктура поддержки предпринимателей.
«В России вопросы инвестиций и кредитования бизнеса — это сложная тема, — рассказывает Артем Петухов. — Начинающей ИТ-компании получить кредит нереально, так как все банки требуют залог в виде недвижимости, а инвесторы в технологически сложные проекты не идут. Мы общались с разными фондами и инвесторами, все были готовы инвестировать, только когда продукт будет готов. А сложный проект требует времени и ресурсов именно на стадии создания».
Партнеры пошли по единственному возможному пути — параллельно работали над платформой и делали на ней же заказные проекты. В самом начале работы компания стала резидентом «Технопарка Якутия», что здорово помогло — в то время «Смарт Юнит» даже аренду серверных помещений мог позволить себе с трудом, а технопарк сдавал помещения по льготным ценам. Впрочем, бизнесу помогла не только развитая в регионе инфраструктура поддержки предпринимателей.
«Плюсы в том, что мы из Якутии, однозначно есть. Главный — жизнь на севере закаляет, делает людей стойкими и упорными. Мы привыкли к сложностям в жизни, и эта привычка проецируется и на бизнес», — делится Петухов. Это объясняет и состав персонала компании. 90% сотрудников «Смарт Юнит» живут и работают в Якутии. Большая часть разработчиков — выходцы из Института математики и информатики при Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ).
Удаленность от столицы России не мешает компании реализовывать проекты и в Москве. Помогает тот факт, что конкурентов у «Смарт Юнит» почти нет. Главное отличие флагманского продукта компании — платформы «СМАРТ» — универсальность. На ней одинаково легко можно реализовать решения для управления большинством бизнес-процессов.
Но один из самых интересных и актуальных проектов компании реализован в Якутии. Это технологическое оснащение центра оперативного мониторинга для антикризисного управления регионом в условиях пандемии COVID-19. Он позволяет вести учет заболевших, самоизолированных, контактных, собирает данные в режиме онлайн с разных информационных систем Минздрава, Роспотребнадзора, данные по работе волонтеров. «Проект действительно может помочь в борьбе с эпидемией коронавируса, так что можно сказать, что мы принимаем самое активное участие в этом деле», — гордится предприниматель.
Удаленность от столицы России не мешает компании реализовывать проекты и в Москве. Помогает тот факт, что конкурентов у «Смарт Юнит» почти нет. Главное отличие флагманского продукта компании — платформы «СМАРТ» — универсальность. На ней одинаково легко можно реализовать решения для управления большинством бизнес-процессов.
Но один из самых интересных и актуальных проектов компании реализован в Якутии. Это технологическое оснащение центра оперативного мониторинга для антикризисного управления регионом в условиях пандемии COVID-19. Он позволяет вести учет заболевших, самоизолированных, контактных, собирает данные в режиме онлайн с разных информационных систем Минздрава, Роспотребнадзора, данные по работе волонтеров. «Проект действительно может помочь в борьбе с эпидемией коронавируса, так что можно сказать, что мы принимаем самое активное участие в этом деле», — гордится предприниматель.
«МультиДиТек»
На фото: Таисия Тарабукина, основатель компании «МультиДиТек»
Продукт: детские книги с технологией AR
Выручка за 2019 год: 3,2 млн рублей
Компания «МультиДиТек» развивает продукт под брендом Smart Books Live, который предлагает детям читать книги с AR-контентом. Тематика и сюжеты книг подбираются так, чтобы цифровой контент дополнял возможности бумажной книги: когда ребенок наводит смартфон на страницы, герои одеваются в раскрашенные им костюмы, плоские иллюстрации превращаются в трехмерные анимации. Это помогает сделать книгу в глазах юного читателя не менее привлекательной, чем видео и мультфильмы, визуализировать и озвучить абстрактные идеи или ключевые моменты сюжета, сделать книгу по-настоящему интерактивной.
Проект уже высоко оценили за рубежом — книги продаются в США и Канаде через Amazon. В России продукцию можно найти на Ozon, Wildberries, а с сентября книги начнут продаваться в торговых центрах.
Компания «МультиДиТек» появилась в 2016 году. Ее руководитель Таисия Тарабукина закончила Томский университет систем управления и радиоэлектроники, а потом вернулась в родной Якутск. Таисия руководила местной ИТ-компанией, которая занималась разработкой сайтов и мобильных приложений, в том числе используя технологии дополненной реальности.
Выручка за 2019 год: 3,2 млн рублей
Компания «МультиДиТек» развивает продукт под брендом Smart Books Live, который предлагает детям читать книги с AR-контентом. Тематика и сюжеты книг подбираются так, чтобы цифровой контент дополнял возможности бумажной книги: когда ребенок наводит смартфон на страницы, герои одеваются в раскрашенные им костюмы, плоские иллюстрации превращаются в трехмерные анимации. Это помогает сделать книгу в глазах юного читателя не менее привлекательной, чем видео и мультфильмы, визуализировать и озвучить абстрактные идеи или ключевые моменты сюжета, сделать книгу по-настоящему интерактивной.
Проект уже высоко оценили за рубежом — книги продаются в США и Канаде через Amazon. В России продукцию можно найти на Ozon, Wildberries, а с сентября книги начнут продаваться в торговых центрах.
Компания «МультиДиТек» появилась в 2016 году. Ее руководитель Таисия Тарабукина закончила Томский университет систем управления и радиоэлектроники, а потом вернулась в родной Якутск. Таисия руководила местной ИТ-компанией, которая занималась разработкой сайтов и мобильных приложений, в том числе используя технологии дополненной реальности.
Продукт: детские книги с технологией AR
Выручка за 2019 год: 3,2 млн рублей
Компания «МультиДиТек» развивает продукт под брендом Smart Books Live, который предлагает детям читать книги с AR-контентом. Тематика и сюжеты книг подбираются так, чтобы цифровой контент дополнял возможности бумажной книги: когда ребенок наводит смартфон на страницы, герои одеваются в раскрашенные им костюмы, плоские иллюстрации превращаются в трехмерные анимации. Это помогает сделать книгу в глазах юного читателя не менее привлекательной, чем видео и мультфильмы, визуализировать и озвучить абстрактные идеи или ключевые моменты сюжета, сделать книгу по-настоящему интерактивной.
Выручка за 2019 год: 3,2 млн рублей
Компания «МультиДиТек» развивает продукт под брендом Smart Books Live, который предлагает детям читать книги с AR-контентом. Тематика и сюжеты книг подбираются так, чтобы цифровой контент дополнял возможности бумажной книги: когда ребенок наводит смартфон на страницы, герои одеваются в раскрашенные им костюмы, плоские иллюстрации превращаются в трехмерные анимации. Это помогает сделать книгу в глазах юного читателя не менее привлекательной, чем видео и мультфильмы, визуализировать и озвучить абстрактные идеи или ключевые моменты сюжета, сделать книгу по-настоящему интерактивной.
Проект уже высоко оценили за рубежом — книги продаются в США и Канаде через Amazon. В России продукцию можно найти на Ozon, Wildberries, а с сентября книги начнут продаваться в торговых центрах.
Компания «МультиДиТек» появилась в 2016 году. Ее руководитель Таисия Тарабукина закончила Томский университет систем управления и радиоэлектроники, а потом вернулась в родной Якутск. Таисия руководила местной ИТ-компанией, которая занималась разработкой сайтов и мобильных приложений, в том числе используя технологии дополненной реальности.
Компания «МультиДиТек» появилась в 2016 году. Ее руководитель Таисия Тарабукина закончила Томский университет систем управления и радиоэлектроники, а потом вернулась в родной Якутск. Таисия руководила местной ИТ-компанией, которая занималась разработкой сайтов и мобильных приложений, в том числе используя технологии дополненной реальности.
«У меня подрастал ребенок, и мне не хотелось, чтобы он убивал время за планшетом или телефоном. Мне хотелось, чтобы телефон стал инструментом развития. И технология дополненной реальности решала эту задачу», — рассказывает Тарабукина.
В 2016 году компания совместно с якутским издательством «Бичик» выпустила свою первую «умную» книгу «Мамонтенок Мэник». «МультиДиТек» разработал технологию и создал анимацию к проекту, а печать и дистрибуцию взяло на себе издательство. Продукт опробовали прямо на детях сотрудников «МультиДиТек» — дети были в восторге. Книга вышла тиражом в 7 тысяч экземпляров, которые разошлись за пару месяцев. Этим опытом Таисия поделилась в Facebook — так ее и нашел второй клиент, издательство из Канады.
В 2016 году компания совместно с якутским издательством «Бичик» выпустила свою первую «умную» книгу «Мамонтенок Мэник». «МультиДиТек» разработал технологию и создал анимацию к проекту, а печать и дистрибуцию взяло на себе издательство. Продукт опробовали прямо на детях сотрудников «МультиДиТек» — дети были в восторге. Книга вышла тиражом в 7 тысяч экземпляров, которые разошлись за пару месяцев. Этим опытом Таисия поделилась в Facebook — так ее и нашел второй клиент, издательство из Канады.
Сначала издательство Accent graphics communications не могло поверить, что такие передовые технологии разрабатываются в далекой Якутии. Но предложило поработать над новым проектом — создать дополненную реальность для книги «Путь дельфина» канадской писательницы. В результате произведение вошло в список рекомендованных книг для внеклассного чтения канадских школьников.
«Это была высокая оценка нашей работы. Кроме того, проект победил в номинации "Лучший проект в цифровых медиа" канадского конкурса Great Idea Awards — это как получить "Оскара" среди диджитал-медиа на канадском рынке», — гордится Таисия.
После успешного запуска этих проектов команда сконцентрировалась на собственном продукте и перестала брать заказы на создание сайтов и приложений. На тот момент стартап скопил 500 тысяч рублей от предыдущих заказов — на них и начали развивать бизнес. На сегодняшний день «МультиДиТек» выпустил уже 20 книг.
После успешного запуска этих проектов команда сконцентрировалась на собственном продукте и перестала брать заказы на создание сайтов и приложений. На тот момент стартап скопил 500 тысяч рублей от предыдущих заказов — на них и начали развивать бизнес. На сегодняшний день «МультиДиТек» выпустил уже 20 книг.
В прошлом году компания стала участником якутского акселератора «В8», где в течение трех месяцев лидеры рынка учили команду лучше понимать свою целевую аудиторию, выстраивать продажи и коммуникации. По словам Тарабукиной, без участия в акселераторе ее проект «так круто бы не взлетел». Компанию поддерживал и локальный центр «Мой бизнес». «Мы участвуем в программе "Выращивания", где предоставляют консультации по маркетингу, менеджменту, оптимизации производственных процессов, учат определять точки роста и повышать конкурентоспособность. Благодаря советам менторов мы смогли зайти в маркетплейсы и выстроить переговоры с торговыми сетями», — рассказывает Таисия.
Boontar Live
Продукт: видеоплатформа для продажи товаров и услуг
Выручка за 2019 год: 30 млн рублей
Boontar Live — это стриминговая платформа, позволяющая рекламировать и продавать товары или услуги поверх видео, не прерывая воспроизведения. Сервис может быть использован для продажи продуктов из видеообзоров, прямых эфиров и даже фильмов. Например, пользователь платформы может купить товар, о котором говорит видеоблогер, не выключая видео.
Выручка за 2019 год: 30 млн рублей
Boontar Live — это стриминговая платформа, позволяющая рекламировать и продавать товары или услуги поверх видео, не прерывая воспроизведения. Сервис может быть использован для продажи продуктов из видеообзоров, прямых эфиров и даже фильмов. Например, пользователь платформы может купить товар, о котором говорит видеоблогер, не выключая видео.
Идея создания видеоплатформы возникла у ее основателя и президента Сергея Протопопова в 2012 году во время путешествия по Китаю. Сергей договаривался с владельцами местных магазинов о том, чтобы подключаться к их Wi-Fi, звонить по Skype в Якутию и продавать товары друзьям, членам семьи и даже почти незнакомым людям (друзьям друзей, их знакомым, коллегам и соседям). Денег, которые Сергей получал с этой незатейливой онлайн-торговли, легко хватало на перемещение по Китаю.
В том же году Сергей открыл свою небольшую компанию, которая под заказ разрабатывала сайты и другое ПО, занималась консалтингом. В команде было всего четыре человека — единомышленники, которые мечтали делать софт мирового уровня. Подобных амбициозных проектов в Якутии было немного — и этот фактор, по словам Сергея, помог собрать лучшие местные кадры. Еще один важный факт, который повлиял на развитие бизнеса, — поддержка от технопарка «Якутия». У команды не было офиса и денег на его аренду, а технопарк предоставлял молодым компаниям помещения по цене в пять раз ниже рыночной. «После года в квартирном офисе мы, наконец, смогли работать как нормальная компания. Кроме того, в технопарке собралось много единомышленников, программисты постоянно общались друг с другом, делились идеями. Это создавало особую культуру, которая помогала и мотивировала», — делится Протопопов.
В том же году Сергей открыл свою небольшую компанию, которая под заказ разрабатывала сайты и другое ПО, занималась консалтингом. В команде было всего четыре человека — единомышленники, которые мечтали делать софт мирового уровня. Подобных амбициозных проектов в Якутии было немного — и этот фактор, по словам Сергея, помог собрать лучшие местные кадры. Еще один важный факт, который повлиял на развитие бизнеса, — поддержка от технопарка «Якутия». У команды не было офиса и денег на его аренду, а технопарк предоставлял молодым компаниям помещения по цене в пять раз ниже рыночной. «После года в квартирном офисе мы, наконец, смогли работать как нормальная компания. Кроме того, в технопарке собралось много единомышленников, программисты постоянно общались друг с другом, делились идеями. Это создавало особую культуру, которая помогала и мотивировала», — делится Протопопов.
По словам Сергея, создавать видеоплатформу в 2012 году, когда качественный мобильный интернет еще не распространился по миру, было бы ошибкой. К идее он вернулся в январе 2016 года. Сергей продал прошлый бизнес и вместе с командой создал стартап Boontar Live.
Первое время команда брала оплачиваемые заказы, которые подразумевали разработку софта, максимально близкого к видеоплатформе, и оформляли их как продажу лицензии на ПО. В итоге все оставались довольны: клиенты получали рабочий продукт, а Boontar Live — компетенции для разработки большого проекта и решения, которые легли в его основу. Уже в 2017 году стартап представил свой продукт на конференции TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско.
Первое время команда брала оплачиваемые заказы, которые подразумевали разработку софта, максимально близкого к видеоплатформе, и оформляли их как продажу лицензии на ПО. В итоге все оставались довольны: клиенты получали рабочий продукт, а Boontar Live — компетенции для разработки большого проекта и решения, которые легли в его основу. Уже в 2017 году стартап представил свой продукт на конференции TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско.
На фото: Сергей Протопопов, основатель Boontar Live
Идея создания видеоплатформы возникла у ее основателя и президента Сергея Протопопова в 2012 году во время путешествия по Китаю. Сергей договаривался с владельцами местных магазинов о том, чтобы подключаться к их Wi-Fi, звонить по Skype в Якутию и продавать товары друзьям, членам семьи и даже почти незнакомым людям (друзьям друзей, их знакомым, коллегам и соседям). Денег, которые Сергей получал с этой незатейливой онлайн-торговли, легко хватало на перемещение по Китаю.
В том же году Сергей открыл свою небольшую компанию, которая под заказ разрабатывала сайты и другое ПО, занималась консалтингом. В команде было всего четыре человека — единомышленники, которые мечтали делать софт мирового уровня. Подобных амбициозных проектов в Якутии было немного — и этот фактор, по словам Сергея, помог собрать лучшие местные кадры. Еще один важный факт, который повлиял на развитие бизнеса, — поддержка от технопарка «Якутия». У команды не было офиса и денег на его аренду, а технопарк предоставлял молодым компаниям помещения по цене в пять раз ниже рыночной. «После года в квартирном офисе мы, наконец, смогли работать как нормальная компания. Кроме того, в технопарке собралось много единомышленников, программисты постоянно общались друг с другом, делились идеями. Это создавало особую культуру, которая помогала и мотивировала», — делится Протопопов.
По словам Сергея, создавать видеоплатформу в 2012 году, когда качественный мобильный интернет еще не распространился по миру, было бы ошибкой. К идее он вернулся в январе 2016 года. Сергей продал прошлый бизнес и вместе с командой создал стартап Boontar Live.
Первое время команда брала оплачиваемые заказы, которые подразумевали разработку софта, максимально близкого к видеоплатформе, и оформляли их как продажу лицензии на ПО. В итоге все оставались довольны: клиенты получали рабочий продукт, а Boontar Live — компетенции для разработки большого проекта и решения, которые легли в его основу. Уже в 2017 году стартап представил свой продукт на конференции TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско.
В том же году Сергей открыл свою небольшую компанию, которая под заказ разрабатывала сайты и другое ПО, занималась консалтингом. В команде было всего четыре человека — единомышленники, которые мечтали делать софт мирового уровня. Подобных амбициозных проектов в Якутии было немного — и этот фактор, по словам Сергея, помог собрать лучшие местные кадры. Еще один важный факт, который повлиял на развитие бизнеса, — поддержка от технопарка «Якутия». У команды не было офиса и денег на его аренду, а технопарк предоставлял молодым компаниям помещения по цене в пять раз ниже рыночной. «После года в квартирном офисе мы, наконец, смогли работать как нормальная компания. Кроме того, в технопарке собралось много единомышленников, программисты постоянно общались друг с другом, делились идеями. Это создавало особую культуру, которая помогала и мотивировала», — делится Протопопов.
По словам Сергея, создавать видеоплатформу в 2012 году, когда качественный мобильный интернет еще не распространился по миру, было бы ошибкой. К идее он вернулся в январе 2016 года. Сергей продал прошлый бизнес и вместе с командой создал стартап Boontar Live.
Первое время команда брала оплачиваемые заказы, которые подразумевали разработку софта, максимально близкого к видеоплатформе, и оформляли их как продажу лицензии на ПО. В итоге все оставались довольны: клиенты получали рабочий продукт, а Boontar Live — компетенции для разработки большого проекта и решения, которые легли в его основу. Уже в 2017 году стартап представил свой продукт на конференции TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско.
В декабре 2019 года компания стала одним из победителей акселератора, организованного Сбербанком и 500 Startups, и получила дополнительные инвестиции в размере 4 млн рублей.
Наиболее близок по функционалу к Boontar Live видеостриминговый сервис при AliExpress. Но функция покупки товара без приостановки видео уникальна, что сильно влияет на конверсии в продажи. Если по рынку сейчас считается успехом достигнуть 0,5% переходов из зрителя в покупателя, то в Boontar Live конверсия может достигать 15%.
Одним из выдающихся проектов, реализованных с помощью технологий Boontar Live, Сергей считает продажу книги Оскара Хартманна «Просто делай! Делай просто!». На рынке нехудожественной литературы продажа произведения тиражом в 3 тысячи экземпляров уже считается успехом. На сегодняшний день через Boontar Live продано 30 тысяч экземпляров книги.
Наиболее близок по функционалу к Boontar Live видеостриминговый сервис при AliExpress. Но функция покупки товара без приостановки видео уникальна, что сильно влияет на конверсии в продажи. Если по рынку сейчас считается успехом достигнуть 0,5% переходов из зрителя в покупателя, то в Boontar Live конверсия может достигать 15%.
Одним из выдающихся проектов, реализованных с помощью технологий Boontar Live, Сергей считает продажу книги Оскара Хартманна «Просто делай! Делай просто!». На рынке нехудожественной литературы продажа произведения тиражом в 3 тысячи экземпляров уже считается успехом. На сегодняшний день через Boontar Live продано 30 тысяч экземпляров книги.
©Rusbase, 2020
Фото на обложке: Unsplash
При поддержке: ИТ Парк «Якутск»
Фото на обложке: Unsplash
При поддержке: ИТ Парк «Якутск»
Автор: Анна Холявко
Над проектом работали:
Екатерина Бороздина,
Тимур Батыров.
Над проектом работали:
Екатерина Бороздина,
Тимур Батыров.
©Rusbase, 2020
Фото на обложке: Unsplash
Партнерская интеграция: ИТ Парк «Якутск»
Фото на обложке: Unsplash
Партнерская интеграция: ИТ Парк «Якутск»
Автор: Анна Холявко
Над проектом работали:
Екатерина Бороздина,
Тимур Батыров.
Над проектом работали:
Екатерина Бороздина,
Тимур Батыров.
Екатерина Бороздина