Кто в России разрабатывает технологии для борьбы с коронавирусом?

Отрасль: мобильные приложения

MEPIDEMICS app

Запоминает всех, кто находился рядом с вами и мог заразить вас вирусом. Не отслеживает перемещения по GPS и не передаёт данные третьим лицам. Факт заболевания подтверждает сотрудник больницы через специальное приложение.

