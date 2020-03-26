26 марта 2020
Кто в России разрабатывает технологии для борьбы с коронавирусом?
Все актуальные проекты и сервисы в одном месте
Отрасль: биотехнологии
«Медико-биологический Союз»
Специализируется на производстве наборов реагентов для диагностики инфекционных заболеваний.
Разработала экспресс-тест, который выявляет коронавирус за 15 минут по анализу мазка из слизистой носа или глотки.
Разработала экспресс-тест, который выявляет коронавирус за 15 минут по анализу мазка из слизистой носа или глотки.
Отрасль: биотехнологии
Национальный БиоСервис
Исследовательский биобанк и биосервис, производит тканевые микрочипы. Компания предоставит российским разработчикам возможность ускоренного тестирования антикоронавирусных препаратов и тест-систем в своих лабораториях.
Отрасль: IT
«Яндекс»
Представил карту распространения коронавируса в России и в мире. Она в режиме реального времени показывает, в каких странах сколько случаев заражений, выздоровлений и смертей зафиксировано.
Отрасль: мобильные приложения
MEPIDEMICS app
Запоминает всех, кто находился рядом с вами и мог заразить вас вирусом. Не отслеживает перемещения по GPS и не передаёт данные третьим лицам. Факт заболевания подтверждает сотрудник больницы через специальное приложение.
Отрасль: банки
«Сбербанк»
Построил математическую модель распространения коронавируса с использованием искусственного интеллекта. Модель Gleam учитывает разные сценарии в зависимости от принятых мер, сезонности и пассажиропотока.
Отрасль: ИИ
«Интеллоджик» (Botkin AI)
Предлагает платформу для обработки медицинских изображений с помощью ИИ. Добавила в неё функционал для анализа пневмонии и открыла бесплатных доступ для всех медицинских организаций, участвующих в диагностике и лечении больных с COVID-19.
Отрасль: мобильные приложения
Contact Tracer
Позволяет анонимно проверять пересечения людей, контактировавших с больными коронавирусом. Пользователи также cмогут пройти анонимный тест на первичные признаки заболевания и узнать, какие места посещать не стоит.
Отрасль: биотехнологии
DRD Biotech
Занимается разработкой и внедрением экспресс-гемотестов. Собирает деньги для разработки экспресс-теста на коронавирус, который будет определять наличие инфекции за десять минут по капле крови из пальца.
Отрасль: ИИ
Gero
Использует ИИ-платформу для разработки новых лекарств против старения. Определила экспериментальные и одобренные препараты с потенциальной активностью против коронавируса.
Отрасль: ИИ
ЦРТ
Трансформировала биометрическую систему распознавания лиц «Визирь» для ретроспективного поиска потенциально зараженных коронавирусом людей.
Отрасль: medtech
Data MATRIX
Разработчик eClinical-решений. Бесплатно предоставляет спонсорам, разрабатывающим вакцины против COVID-2019, платформу EDC, которая собирает, проверяет и обрабатывает данные субъектов клинических исследований.
Отрасль: medtech
PM&HM
Медико-технологическая платформа для повышения эффективности лечения социально-значимых, системных и инфекционных заболеваний. Компания разработала ингалятор, который облегчает лечение коронавируса.
Отрасль: биотехологии
Biocad
Начала исследовательские работы по созданию мРНК-вакцины против коронавируса. Первые исследования на животных пройдут в конце апреля 2020 года.
Отрасль: биотехнологии
«Система-Биотех»
Разработала экспресс-тест на COVID-19, который даёт результат о наличии коронавируса в течение двух часов. Точность составляет 90-95%.
Если ваш проект направлен на борьбу с короновирусом, отправьте информацию о нем на нашу почту [email protected].
Если вам необходимы деньги на развитие своего CoronaTech-проекта – в этой подборке мы собрали, где их можно получить.
Если вам необходимы деньги на развитие своего CoronaTech-проекта – в этой подборке мы собрали, где их можно получить.
©Rusbase, 2020
Авторы проекта: Светлана Зыкова, Татьяна Петрущенкова, Екатерина Бороздина.
Фото на обложке: Shutterstock (CoreDESIGN).
Авторы проекта: Светлана Зыкова, Татьяна Петрущенкова, Екатерина Бороздина.
Фото на обложке: Shutterstock (CoreDESIGN).
Екатерина Бороздина