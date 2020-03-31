Коронавирус — угроза, которую еще несколько месяцев назад не воспринимали всерьез, — оказывает катастрофическое воздействие на весь мир в целом. Так, в опасности находятся не только здоровье и жизни людей, но и бизнес. Поэтому именно сейчас нужны идеи и разработки, которые помогут в борьбе с COVID-19.

В этой подборке — CoronaTech-мероприятия, где можно получить деньги на развитие своего проекта.

Куда идти, если ваш проект борется с коронавирусом