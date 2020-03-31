Списки и рейтинги
Куда идти, если ваш проект борется с коронавирусом
Списки и рейтинги
Софья Федосеева
Коронавирус — угроза, которую еще несколько месяцев назад не воспринимали всерьез, — оказывает катастрофическое воздействие на весь мир в целом. Так, в опасности находятся не только здоровье и жизни людей, но и бизнес. Поэтому именно сейчас нужны идеи и разработки, которые помогут в борьбе с COVID-19.
В этой подборке — CoronaTech-мероприятия, где можно получить деньги на развитие своего проекта.
Куда идти, если ваш проект борется с коронавирусомСофья Федосеева
CORONATHON
- Заявки принимаются до 31 марта.
- Ссылка.
COVID-19 Global Hackathon
- Регистрация открыта с 26 по 30 марта.
- Ссылка.
Pandemic Response Hackathon
- Даты проведения: 27 марта.
- Ссылка.
CodeVsCovid19
- Даты проведения: 27-29 марта.
- Ссылка.
CovidHack
- Даты проведения: 28 марта — 4 апреля.
- Ссылка.
«Цифровой прорыв»
- Даты проведения июнь-сентябрь 2020.
- Заявки принимаются с 17 марта.
- Ссылка.
Расскажите о себе в специальном проекте Rusbase, посвященном компаниям в России, которые разрабатывают технологии для борьбы с вирусом.
Все конкурсы и хакатоны, в том числе для проектов из области медтеха, доступны на Rusbase Chance.
Фото на обложке: ImageFlow/Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья