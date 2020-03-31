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Списки и рейтинги

Куда идти, если ваш проект борется с коронавирусом

Списки и рейтинги
Софья Федосеева
Софья Федосеева

Редактор

Софья Федосеева

Коронавирус — угроза, которую еще несколько месяцев назад не воспринимали всерьез, — оказывает катастрофическое воздействие на весь мир в целом. Так, в опасности находятся не только здоровье и жизни людей, но и бизнес. Поэтому именно сейчас нужны идеи и разработки, которые помогут в борьбе с COVID-19.

В этой подборке — CoronaTech-мероприятия, где можно получить деньги на развитие своего проекта.

Куда идти, если ваш проект борется с коронавирусом

CORONATHON

  • Заявки принимаются до 31 марта.
  • Ссылка.

COVID-19 Global Hackathon

  • Регистрация открыта с 26 по 30 марта.
  • Ссылка.

Pandemic Response Hackathon

  • Даты проведения: 27 марта.
  • Ссылка.

CodeVsCovid19

  • Даты проведения: 27-29 марта.
  • Ссылка.

 

CovidHack

  • Даты проведения: 28 марта — 4 апреля.
  • Ссылка.

«Цифровой прорыв»

  • Даты проведения июнь-сентябрь 2020.
  • Заявки принимаются с 17 марта.
  • Ссылка.

Расскажите о себе в специальном проекте Rusbase, посвященном компаниям в России, которые разрабатывают технологии для борьбы с вирусом.

Все конкурсы и хакатоны, в том числе для проектов из области медтеха, доступны на Rusbase Chance.

Фото на обложке: ImageFlow/Shutterstock

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