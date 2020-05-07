— К слову о сюжете: расскажите, что происходит в мультсериале?



— Сюжет объединяет три сказки, в которых Волк — главный антигерой. После событий в этих сказках он уехал в далёкое путешествие, и все зажили нормальной жизнью. Но в какой-то момент, во время долгих странствий, Волк решил, что станет веганом и бродячим музыкантом. С этой концепцией он возвращается в деревню, где живут бабушка с Красной Шапочкой, три поросёнка и мама и семеро козлят.



В нашем мире много разных и необычных персонажей, и сюжеты будут строиться вокруг интересных и нестандартных ситуаций, происходящих с ними. Героям предстоит преодолевать сложности в коммуникациях, зависимости, учиться доверию, принятию и многое другое. Мы в том числе хотим поднимать темы, говорить на которые неудобно и неприятно, хотя они очень важны, и делать это с юмором. При этом мы не выделяем нашего «особенного» козленка — он один из. Это важно: мы хотим, чтобы у зрителя появилось понимание, что это обычная, рядовая ситуация — когда рядом есть такой человек (в нашем случае — персонаж).



Ещё я заметил в существующей анимации тренд на то, что все проблемы так или иначе решаются. Например, в «Цветике-семицветике» главная героиня последним лепестком цветка вылечивает мальчика на костылях. В реальности от некоторых болезней и синдромов вылечиться нельзя. Мы планируем честно говорить о том, что не все проблемы можно решить, но это не повод сдаваться.



Плюс мы пытаемся интегрировать в этот мир новые технологии. У нас есть зеркало из сказки про Белоснежку, которое разговаривает голосом Siri, специальные кристаллы — VR-очки, дремучий лес с запретными уголками, символизирующий интернет. Я предпочитаю, чтобы дети знали про технологии. В какой-то момент они в любом случае с ними столкнутся, и чем раньше это случится, тем более эффективно они будут с ними обращаться. А ещё это история про коллаборации: тот же голос зеркала можно будет предложить, например, «Яндексу» и Алисе или другим игрокам рынка, если им это будет интересно.

