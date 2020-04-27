— Расскажите, как построены бизнес-процессы VisionLabs? Сколько человек работает в компании, кто за что отвечает?



— В российском и зарубежных офисах работает больше 100 человек. Наш основной продукт и драйвер — это платформа компьютерного зрения и видеоаналитики, а также умные устройства. Однако к ней добавляется и другая аналитика — распознавание поведения, пола, возраста, эмоций, а также объектов (например, марок и номеров автомобилей). Недавно у нас появилась линейка из четырёх девайсов в дополнение к платформе. Пока они продаются за рубежом, в будущем мы привезём их в Россию.



Мы продаём софт корпоративного уровня для решения бизнесовых задач, обычно — крупным заказчикам. Мы делаем не «Большого брата», а автоматизацию и прозрачные бизнес-процессы, которые облегчают людям жизнь. Идея в том, что разработчики, исследователи и другие сотрудники компании должны любить ту технологию и тот продукт, который они создают. Если ты понимаешь, зачем делаешь что-то для себя, с большой вероятностью это будут ценить и другие люди. Сейчас так и происходит.



У нас есть зарубежные офисы, например, в Амстердаме, Сингапуре, Дубае. Планируем открыть ещё несколько офисов в других странах. За границей у нас больше активностей, но с точки зрения выручки Россия и СНГ пока занимает примерно половину, так как это исторически домашний рынок.

