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«Аэрофлот» распродает зарубежную недвижимость, спрос на разработчиков ботов падает: главное для бизнеса 11 февраля

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Пока Xiaomi планирует выход на рынок электромобилей, российский фитнес намеревается открыть еще 400 клубов, а сотрудники Google высмеивают собственную же новинку, в РФ растет средняя сумма ипотеки, закрываются дополнительные офисы банков, а «Аэрофлот» распродает зарубежную недвижимость. RB продолжает следить за ключевыми новостями предпринимателей в России и в мире.

«Аэрофлот» распродает зарубежную недвижимость, спрос на разработчиков ботов падает: главное для бизнеса 11 февраля
  • Общая сумма выданных ипотечных кредитов на покупку московской недвижимости в ушедшем году составила 666 млрд рублей. Средний ипотечный кредит врос на 15% до 7,42 млн рублей; в 2021 году сумма была 6,47 млн рублей (исследование «Прогород»).
  • Число дополнительных офисов российских банков сократилось до 24,2 тыс., с июля по декабрь 2022 года закрылись 926 таких офисов.
  • Новые владельцы магазинов Zara в России раскроют новую концепцию и сообщат сроки открытия точек сети в РФ на следующей неделе («РИА Новости»).
  • В 2023 году запланировано открытие 400 фитнес-клубов; общее количество локаций, таким образом, возрастет на 5% («Ъ»).
  • Xiaomi заявил о планах выйти на рынок массового производства электромобилей под своим брендом в первом квартале 2024 года.
  • Международное рейтинговое агентство Moody's  понизило рейтинг Украины с «Caa3» до «Ca» со стабильным прогнозом.
  • Участники группы БРИКС утвердили экс-президента Бразилии Дилма Роуссеффа в должности главы Нового банка развития (G1).
  • «Аэрофлот» опубликовал объявления о продаже 12 объектов недвижимости в Венгрии, на Кипре, в Швеции, Норвегии, Дании и Бельгии. Самый дорогой — многоквартирный жилой дом в Ларнаке за €1,9 млн (РБК).
  • Сотрудники Google обмениваются мемами и высмеивают собственного же чат-бота Bard AI, анонсирование которого считают «поспешным» (после ошибки бота на презентации акции компании упали на 9%).
  • Количество вакансий разработчиков ботов для мессенджеров снизилось по итогам 2022 года вдвое по сравнению с 2021 годом («Ъ» со ссылкой на hh. ru).

Фото на обложке: Unsplash

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