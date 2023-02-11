Пока Xiaomi планирует выход на рынок электромобилей, российский фитнес намеревается открыть еще 400 клубов, а сотрудники Google высмеивают собственную же новинку, в РФ растет средняя сумма ипотеки, закрываются дополнительные офисы банков, а «Аэрофлот» распродает зарубежную недвижимость. RB продолжает следить за ключевыми новостями предпринимателей в России и в мире.

«Аэрофлот» распродает зарубежную недвижимость, спрос на разработчиков ботов падает: главное для бизнеса 11 февраля