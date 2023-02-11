«Аэрофлот» распродает зарубежную недвижимость, спрос на разработчиков ботов падает: главное для бизнеса 11 февраля

Пока Xiaomi планирует выход на рынок электромобилей, российский фитнес намеревается открыть еще 400 клубов, а сотрудники Google высмеивают собственную же новинку, в РФ растет средняя сумма ипотеки, закрываются дополнительные офисы банков, а «Аэрофлот» распродает зарубежную недвижимость. RB продолжает следить за ключевыми новостями предпринимателей в России и в мире.
- Общая сумма выданных ипотечных кредитов на покупку московской недвижимости в ушедшем году составила 666 млрд рублей. Средний ипотечный кредит врос на 15% до 7,42 млн рублей; в 2021 году сумма была 6,47 млн рублей (исследование «Прогород»).
- Число дополнительных офисов российских банков сократилось до 24,2 тыс., с июля по декабрь 2022 года закрылись 926 таких офисов.
- Новые владельцы магазинов Zara в России раскроют новую концепцию и сообщат сроки открытия точек сети в РФ на следующей неделе («РИА Новости»).
- В 2023 году запланировано открытие 400 фитнес-клубов; общее количество локаций, таким образом, возрастет на 5% («Ъ»).
- Xiaomi заявил о планах выйти на рынок массового производства электромобилей под своим брендом в первом квартале 2024 года.
- Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Украины с «Caa3» до «Ca» со стабильным прогнозом.
- Участники группы БРИКС утвердили экс-президента Бразилии Дилма Роуссеффа в должности главы Нового банка развития (G1).
- «Аэрофлот» опубликовал объявления о продаже 12 объектов недвижимости в Венгрии, на Кипре, в Швеции, Норвегии, Дании и Бельгии. Самый дорогой — многоквартирный жилой дом в Ларнаке за €1,9 млн (РБК).
- Сотрудники Google обмениваются мемами и высмеивают собственного же чат-бота Bard AI, анонсирование которого считают «поспешным» (после ошибки бота на презентации акции компании упали на 9%).
- Количество вакансий разработчиков ботов для мессенджеров снизилось по итогам 2022 года вдвое по сравнению с 2021 годом («Ъ» со ссылкой на hh. ru).
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Цифровая ипотека и скоринг по эмоциям: финтех-дайджест
- 2 Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России
- 3 Акции Alphabet обрушились почти на 9% после ошибки чат-бота Bard на презентации
- 4 Российские компании хотят продвигать мобильные приложения: как они могут сделать это сегодня?
- 5 NashStore, RuStore, Rumarket. Где продвигать мобильное приложение сейчас?
ВОЗМОЖНОСТИ
12 февраля 2023
14 февраля 2023
14 февраля 2023
15 февраля 2023
15 февраля 2023