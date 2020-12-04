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Онлайн-митап ВТБ: как обеспечить надежность мобильного приложения при значительном росте нагрузки

Новости
Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор

Полина Есакова

Онлайн-митап ВТБ состоится 17 декабря и будет посвящен трансформации мобильного приложения ВТБ «Мои Инвестиции». Бизнес-партнеры расскажут о слаженной работе бизнеса и IT для реализации амбициозных задач масштабирования сервиса, а команда развития и поддержки приложения поделится опытом работы над сервисом в условиях стремительного роста числа пользователей – без потери надежности и производительности в моменте!

Онлайн-митап ВТБ: как обеспечить надежность мобильного приложения при значительном росте нагрузки

Вместе с экспертами обсудим создание цифровых продуктов для брокеров и инвесторов и технологические требованиями к ним.

Участие в дискуссии примут:

  • Максим Крючков, управляющий директор, вице-президент ВТБ
  • Константин Кондратюк, старший бизнес-партнер ВТБ
  • Виктор Ильин, главный архитектор приложений ВТБ
  • Константин Осипов, член программного комитета Highload
  • Руслан Смирнов, вице-президент, заместитель руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ
  • Павел Минаев, архитектор Accenture
  • Владимир Иванов, начальник управления сопровождения и эксплуатации систем корпоративного бизнеса ВТБ

Пожалуйста, пройдите процедуру регистрации по ссылке. Так вы получите оповещение за час до старта митапа, а по его завершению — видеозапись и сопутствующие материалы.

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