Онлайн-митап ВТБ: как обеспечить надежность мобильного приложения при значительном росте нагрузки

Онлайн-митап ВТБ состоится 17 декабря и будет посвящен трансформации мобильного приложения ВТБ «Мои Инвестиции». Бизнес-партнеры расскажут о слаженной работе бизнеса и IT для реализации амбициозных задач масштабирования сервиса, а команда развития и поддержки приложения поделится опытом работы над сервисом в условиях стремительного роста числа пользователей – без потери надежности и производительности в моменте!

Вместе с экспертами обсудим создание цифровых продуктов для брокеров и инвесторов и технологические требованиями к ним.

Участие в дискуссии примут:

Максим Крючков, управляющий директор, вице-президент ВТБ

Константин Кондратюк, старший бизнес-партнер ВТБ

Виктор Ильин, главный архитектор приложений ВТБ

Константин Осипов, член программного комитета Highload

Руслан Смирнов, вице-президент, заместитель руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ

Павел Минаев, архитектор Accenture

Владимир Иванов, начальник управления сопровождения и эксплуатации систем корпоративного бизнеса ВТБ

Пожалуйста, пройдите процедуру регистрации по ссылке. Так вы получите оповещение за час до старта митапа, а по его завершению — видеозапись и сопутствующие материалы.