Онлайн-митап ВТБ: как обеспечить надежность мобильного приложения при значительном росте нагрузки

Онлайн-митап ВТБ состоится 17 декабря и будет посвящен трансформации мобильного приложения ВТБ «Мои Инвестиции». Бизнес-партнеры расскажут о слаженной работе бизнеса и IT для реализации амбициозных задач масштабирования сервиса, а команда развития и поддержки приложения поделится опытом работы над сервисом в условиях стремительного роста числа пользователей – без потери надежности и производительности в моменте!
Вместе с экспертами обсудим создание цифровых продуктов для брокеров и инвесторов и технологические требованиями к ним.
Участие в дискуссии примут:
- Максим Крючков, управляющий директор, вице-президент ВТБ
- Константин Кондратюк, старший бизнес-партнер ВТБ
- Виктор Ильин, главный архитектор приложений ВТБ
- Константин Осипов, член программного комитета Highload
- Руслан Смирнов, вице-президент, заместитель руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ
- Павел Минаев, архитектор Accenture
- Владимир Иванов, начальник управления сопровождения и эксплуатации систем корпоративного бизнеса ВТБ
Пожалуйста, пройдите процедуру регистрации по ссылке. Так вы получите оповещение за час до старта митапа, а по его завершению — видеозапись и сопутствующие материалы.
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