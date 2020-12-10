«AliExpress Россия» и логистический оператор «Цайняо» объявили об изменении тарифов на доставку

В рамках собственной программы поддержки малого бизнеса «AliExpress Россия» и «Цайняо» запускают фиксированные тарифы на доставку для российских продавцов. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании «AliExpress Россия».

Маркетплейс и логистический оператор повышают субсидию на доставку для продавцов, фиксируя базовый тариф на уровне 69 рублей для любого региона. Новые тарифы вступают в силу с 14 декабря для российских продавцов AliExpress, которые пользуются логистическими сервисами «Цайняо» в России. В большинстве случаев стоимость доставки для продавца составит 69 рублей за заказ.

Она будет зависеть от веса отправления и логистических процессов: дропшиппинг (доставка заказа клиента со склада продавца) или фулфилмент (хранение, упаковка и упаковка заказа на складе «Цайняо»). Ранее цена доставки для продавца зависела от веса и географии. Например, минимальная стоимость отправления составляла 106 рублей для заказов менее 500 грамм с доставкой по Москве.

Также компании снижают тарифы на доставку для покупателей. Заказы от 99 рублей можно будет получить бесплатно в постаматах, пунктах выдачи и отделениях почты по всей стране. Раньше такие условия распространялись только на заказы от 2500 рублей.

Сейчас 60% заказов с AliExpress доставляются «Почтой России», остальные — курьером или до пункта выдачи заказов. Новые тарифы на доставку будут действовать во всех магазинах российского Tmall (платформа «AliExpress Россия»). Исключением на первое время будут магазины крупной бытовой техники. Остальные продавцы, представленные на маркетплейсе, смогут перейти на новые тарифы постепенно.

Чтобы воспользоваться новыми тарифами на доставку, продавец должен выполнить ряд условий: быть клиентом «Цайняо», использовать услуги дропшиппинга или фулфилмента, а также предложить покупателям доставку по новому тарифам. В компании считают, что нововведения позволят продавцам снизить свои затраты на логистику и сделать бизнес на маркетплейсе еще более прогнозируемым.

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