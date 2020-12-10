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Apple представила беспроводные накладные наушники AirPods Max

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Apple представила беспроводные накладные наушники AirPods Max. Они отличаются адаптивным эквалайзером, активным шумоподавлением и «высококачественным звуком». Стоимость наушников в России составляет 62 990 рублей.

Apple представила беспроводные накладные наушники AirPods Max

Наушники поступят в продажу в России и еще 24 странах 15 декабря. Сейчас они доступны для предзаказа на сайте и в Apple Store в США. AirPods Max производятся в серебристом, космическом сером, небесно-голубом, розовом и зеленом цветах.

airpods max

AirPods Max оснащены воздухопроницаемым капюшоном из трикотажной сетки. Он, по заявлению компании, распределяет вес и снижает давление на голову. Оправа наушников выполнена из нержавеющей стали, чашки — из анодированного алюминия. Дужки оголовья — телескопические и выдвигаются плавно. В амбушюрах наушников используется пена с эффектом памяти, которая подстраивается под ушную раковину владельца.

Колесико Digital Crown обеспечивает точную регулировку громкости и возможность воспроизводить или приостанавливать звук. С его помощью можно пропускать треки, отвечать на телефонные звонки или завершать их, а также активировать Siri, используя встроенный микрофон.

airpods max

Также предусмотрена кнопка управления шумом, которая переключается между режимом активного шумоподавления и режимом прозрачности. Последний позволяет одновременно слушать музыку и слышать окружающую среду, включая голос пользователя наушников.

Для работы режима шумоподавления в AirPods Max используются восемь микрофонов: шесть улавливают внешние шумы, два оценивают звук, который слышит пользователь.

В AirPods Max применяется функция динамического отслеживания головы. Для этого используются гироскоп и акселерометр, которые определяют движения головы пользователя и устройства. Далее данные о движениях сравниваются, чтобы звуковое поле оставалось привязанным к устройству.

Отмечается, что AirPods Max автоматически определяют, когда они находятся на голове пользователя, с помощью оптических датчиков и датчиков положения. Звук останавливается сразу после снятия наушников или, когда пользователь поднимает одну чашку для ушей.

AirPods Max оснащены 40-мм динамическим драйвером, который обеспечивает чистый звук на даже на высокой громкости, говорится в сообщении. Также в каждую чашку наушников встроены десятиядерные чипы H1. Заявленное время автономной работы составляет до 20 часов.

Поставляются наушники вместе с мягким тонким чехлом Smart Case, который переводит AirPods Max в режим сверхнизкого энергопотребления.

airpods max

Настройки AirPods Max позволяют обеспечить автоматическое сопряжение наушников со всеми устройствами, на которых выполнен вход в учетную запись iCloud пользователя, включая iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple Watch и Apple TV.

В ноябре Apple представила первый MacBook Air, созданный на базе собственного ARM-процессора Apple Silicon, и выпустила обновление операционной системы для компьютеров macOS Big Sur.

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