Apple перенесла презентацию новых iPhone

Американская корпорация Apple перенесла презентацию новых моделей iPhone. В этом году новую линейку смартфонов представят на несколько недель позже обычного. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри.

Маэстри объявил о переносе презентации гаджетов в ходе телефонной конференции после объявления финансовых результатов Apple. Bloomberg отмечает, что новые модели могут появиться в октябре: в прошлом году они были представлены в конце сентября.

Apple не комментирует причину переноса. Однако СМИ писали о возможном переносе сроков презентации еще весной. Издание Nikkei Asian Review связывало это с пандемией коронавируса.

В четверг Apple опубликовала финансовую отчетность за третий квартал 2020 года. Чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 12% — до $11,253 млрд. Выручка увеличилась на 11% и составила $59,685 млрд.

Чистая прибыль на акцию за квартал выросла на 18% — до $2,58. Международные продажи составили 60% от квартального дохода компании.

Совет директоров Apple также утвердил разделение акций по принципу «четыре к одному». Каждый зарегистрированный акционер Apple при закрытии реестра 24 августа 2020 года получит три дополнительные акции на каждую акцию, которая принадлежит ему на отчетную дату.

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