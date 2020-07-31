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Apple перенесла презентацию новых iPhone

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Американская корпорация Apple перенесла презентацию новых моделей iPhone. В этом году новую линейку смартфонов представят на несколько недель позже обычного. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри.

Apple перенесла презентацию новых iPhone

Маэстри объявил о переносе презентации гаджетов в ходе телефонной конференции после объявления финансовых результатов Apple. Bloomberg отмечает, что новые модели могут появиться в октябре: в прошлом году они были представлены в конце сентября.

Apple не комментирует причину переноса. Однако СМИ писали о возможном переносе сроков презентации еще весной. Издание Nikkei Asian Review связывало это с пандемией коронавируса. 

В четверг Apple опубликовала финансовую отчетность за третий квартал 2020 года. Чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 12% — до $11,253 млрд. Выручка увеличилась на 11% и составила $59,685 млрд.

Чистая прибыль на акцию за квартал выросла на 18% — до $2,58. Международные продажи составили 60% от квартального дохода компании. 

Совет директоров Apple также утвердил разделение акций по принципу «четыре к одному». Каждый зарегистрированный акционер Apple при закрытии реестра 24 августа 2020 года получит три дополнительные акции на каждую акцию, которая принадлежит ему на отчетную дату. 

Фото: ZorroGabriel / Shutterstock

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