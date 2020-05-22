В США используют технологию Apple и Google для отслеживания контактов больных коронавирусом

Власти некоторых американских штатов одобрили применение мобильных приложений для отслеживания контактов больных коронавирусом. Приложения используют технологию, разработанную Apple и Google. Об этом говорится в совместном заявлении компаний, с которым ознакомился Rusbase.

По информации телекомпании, использовать приложение решили власти Алабамы, Северной Дакоты и Южной Каролины. Запрос на получение технологии поступил от властей еще ряда американских штатов и 22 стран.

Apple и Google представили тестовую версию системы для отслеживания больных коронавирусом в конце апреля. Технология помогает отследить контакты заболевшего с помощью Bluetooth. Сами пользователи не могут посмотреть, сталкивались ли они с больными коронавирусом.

Компании утверждали, что их цель — помочь медицинским работникам. Apple и Google говорили, что не будут разрабатывать приложения, а только предоставят технологию и инструменты для ее корректной работы. Приложения для трех американских штатов создали сторонние разработчики. Apple и Google предупредили, что установка приложения должна быть добровольной, а использование — анонимным.

По данным университета Джонса Хопкинса, на момент публикации новости в мире выявлено почти 5 млн случаев заболевания коронавирусом. Больше всего подтвержденных случаев — в США, России и Бразилии.