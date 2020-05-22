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В США используют технологию Apple и Google для отслеживания контактов больных коронавирусом

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Власти некоторых американских штатов одобрили применение мобильных приложений для отслеживания контактов больных коронавирусом. Приложения используют технологию, разработанную Apple и Google. Об этом говорится в совместном заявлении компаний, с которым ознакомился Rusbase.

В США используют технологию Apple и Google для отслеживания контактов больных коронавирусом

По информации телекомпании, использовать приложение решили власти Алабамы, Северной Дакоты и Южной Каролины. Запрос на получение технологии поступил от властей еще ряда американских штатов и 22 стран.

Apple и Google представили тестовую версию системы для отслеживания больных коронавирусом в конце апреля. Технология помогает отследить контакты заболевшего с помощью Bluetooth. Сами пользователи не могут посмотреть, сталкивались ли они с больными коронавирусом.

Компании утверждали, что их цель — помочь медицинским работникам. Apple и Google говорили, что не будут разрабатывать приложения, а только предоставят технологию и инструменты для ее корректной работы. Приложения для трех американских штатов создали сторонние разработчики. Apple и Google предупредили, что установка приложения должна быть добровольной, а использование — анонимным.

По данным университета Джонса Хопкинса, на момент публикации новости в мире выявлено почти 5 млн случаев заболевания коронавирусом. Больше всего подтвержденных случаев — в США, России и Бразилии.

Фото: eskyMonkey / Shutterstock

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Московский Акселератор

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Акселератор сферы услуг

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