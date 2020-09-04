Apple позволит разработчикам привлекать пользователей с помощью промокодов

Apple позволит разработчикам приложений для платформы iOS привлекать новых пользователей с помощью скидок и бесплатных предложений. Речь идет о функции «Коды предложений». Об этом сообщает The Verge.

Инструмент будет доступен в iOS 14. С его помощью разработчики смогут создавать уникальные буквенно-цифровые коды, с помощью которых пользователи смогут оформить подписку по скидке или бесплатно.

Разработчики смогут распространять такие одноразовые коды онлайн и офлайн, например, рассылая их по электронной почте или раздавая на каком-либо мероприятии. Использовать коды смогут как новые, так и действующие подписчики того или иного приложения, размер скидки, будет определяться разработчиками.

Apple внедряет новый функционал на фоне критики 30%-ной комиссии, которую компания берет с разработчиков в App Store, пишет The Verge.

Отмечается, что промокоды принципиально не меняют существующую модель, однако дают разработчикам больше гибкости в привлечении и удержании пользователей.

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