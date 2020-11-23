Apple протестирует более технологичный аналог Bluetooth в России

Apple получила частоты для тестирования в России улучшенного аналога беспроводной технологии Bluetooth под названием Ultra WideBand (UWB). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы Минцифры РФ Олега Иванова.

«Мы всегда испытания согласовываем. А дальше уже, когда испытания, допустим, будут положительными, тогда будет заявка и тогда будет рассмотрение по существу», — пояснил Иванов.

Для тестирования выделена полоса частот 6240-8236,8 МГц.

Отмечается, что UWB, как и Bluetooth, позволяет быстро передавать большое количество данных на небольшое расстояние без использования проводной связи, но обладает более высокой пропускной способностью. Поэтому технология подходит для беспроводной передачи мультимедийного контента высокого качества.

Для того, чтобы использовать UWB, нужно просто навести смартфон на другое устройство. На дальности до трёх метров скорость передачи достигает 480 Мбит/с, до 10 метрах — до 110 Мбит/с.

Технология UWB доступна в смартфонах iPhone 11 и iPhone 12, но в России она не активирована, так как у компании нет необходимого разрешения. Тестирование на выданных частотах покажет, будет ли UWB создавать помехи российским средствам связи, работающим на смежных диапазонах.

О выделении радиочастот для соответствующих исследований Apple попросила в конце сентября. В ноябре власти страны дали предварительное согласие при условии, что окончательное решение будет утверждено на заседании Госкомиссии по радиочастотам 23 ноября.

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