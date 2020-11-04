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Третья осенняя презентация Apple состоится 10 ноября 2020 года

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Apple анонсировала третью осеннюю презентацию 2020 года. Она состоится 10 ноября в 21:00 (мск). Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Третья осенняя презентация Apple состоится 10 ноября 2020 года

Мероприятие, как и предыдущие две осенние презентации, будет проходить в онлайн-формате.

По данным Bloomberg, на презентации могут показать первый Mac на базе собственных процессоров ARM. Отмечается, что первым компьютером Apple с таким процессором может стать 13-дюймовый MacBook Pro. Ранее в октябре Bloomberg писал, что новый Mac должен стать быстрее и энергоэффективнее, чем модель с процессором A14X от Intel.

Также ожидается, что Apple представит «умную» колонку HomePod, полноразмерные накладные наушники в линейке AirPods и маячки для поиска вещей Apple AirTags.

Традиционная осенняя презентация Apple в этом году была поделена на три части. На первом мероприятии в сентябре компания показала Apple Watch Series 6, в которые добавила функцию «Кислород в крови». Также были представлены единая подписка Apple One, iPad 8-го поколения и новая версия операционной системы iOS 14. В октябре Apple анонсировала «умную» колонку HomePod mini и iPhone 12 с поддержкой 5G.

Фото: gguy / Shutterstock

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