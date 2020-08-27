Bloomberg узнал о планах Apple добавить в Apple TV+ контент с дополненной реальностью

Apple планирует представить контент с дополненной реальностью (AR) на своем стриминговом сервисе Apple TV+ в 2021 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Ожидается, что функция AR появится в следующем году, в преддверии выпуска в 2022 году гарнитуры Apple, которая будет построена вокруг дополненной и виртуальной реальности», — рассказали собеседники агентства.

Уточняется, что релиз первоначально был запланирован на конец текущего года, но был отложен из-за COVID-19. При этом источники агентства не исключили, что в конечном итоге Apple может отказаться и от новых планов.

С новой функцией элементы телешоу будут отображаться на телефоне или планшете зрителя и интегрироваться в окружающую среду.

«Например, кто-то смотрящий сцену лунной прогулки в шоу сможет увидеть на дисплее своего устройства виртуальный луноход, расположенный на кофейном столике в гостиной», — пишет Bloomberg.

Отмечается, что Apple ищет способы сделать свой стриминговый сервис более популярным и сохранить подписчиков, вводя новые пакеты услуг и различные дополнительные функции. По данным агентства, компания готовится представить подкасты, связанные с телешоу, которые уже транслируются сервисом.

Также ранее сообщалось о планах Apple запустить единую подписку на свои цифровые сервисы под названием Apple One. Подписка будет включать TV+, Apple Music, Apple Arcade. Ее стоимость за месяц будет ниже, чем на каждый сервис по отдельности.

Фото: Unsplash