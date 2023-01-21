Банкинг через Telegram под угрозой

Роскомнадзор напомнил, что с 1 марта, согласно принятым в прошлом году поправкам к закону «Об информации», иностранным мессенджерам ограничат возможности «передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг».
Поскольку Telegram использует серверы с закрытым кодом, размещенные в США, и поэтому входит в соответствующий реестр Роскомнадзора, банкинг в мессенджере оказывается под угрозой, напоминает «Коммерсант».
С недавнего времени ряд крупных банков вроде ВТБ и ПСБ ввиду сложностей с приложениями в App Store начали использовать именно Telegram для доступа к онлайн-банку через чат-боты.
Представители кредитных организаций подчеркивают, что в этом случае мессенджер выступает только в качестве «оболочки», а все операции проводятся на серверах банков.
В этом контексте эксперты отмечают, что Роскомнадзор может пойти на уступки и разрешить операции в Telegram «при условии использования банками собственных серверов».
Тем не менее, в текущей формулировке закон «не оставляет лазеек для использования Telegram даже для вспомогательных банковских сообщений», включая оплату пожертвований и платных подписок, подчеркивает руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев.
Строгий запрет на использование Telegram вводится также в отношении структур, выполняющих «государственное задание»: им запрещено даже пересылать в мессенджере личные данные, помимо информации о платежах и банковских счетах.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
- 2 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?
- 3 Как происходит блокировка сайтов: взгляд провайдера
- 4 Цифры дня. 180 тысяч несчастных яблочников
- 5 Статистика роста цен, выгодные направления для самозанятых, новости Telegram: главное для бизнеса 21 января
ВОЗМОЖНОСТИ
23 января 2023
25 января 2023