Банкинг через Telegram под угрозой

Роскомнадзор напомнил, что с 1 марта, согласно принятым в прошлом году поправкам к закону «Об информации», иностранным мессенджерам ограничат возможности «передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг».

Поскольку Telegram использует серверы с закрытым кодом, размещенные в США, и поэтому входит в соответствующий реестр Роскомнадзора, банкинг в мессенджере оказывается под угрозой, напоминает «Коммерсант».

С недавнего времени ряд крупных банков вроде ВТБ и ПСБ ввиду сложностей с приложениями в App Store начали использовать именно Telegram для доступа к онлайн-банку через чат-боты.

Представители кредитных организаций подчеркивают, что в этом случае мессенджер выступает только в качестве «оболочки», а все операции проводятся на серверах банков.

В этом контексте эксперты отмечают, что Роскомнадзор может пойти на уступки и разрешить операции в Telegram «при условии использования банками собственных серверов».

Тем не менее, в текущей формулировке закон «не оставляет лазеек для использования Telegram даже для вспомогательных банковских сообщений», включая оплату пожертвований и платных подписок, подчеркивает руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев.

Строгий запрет на использование Telegram вводится также в отношении структур, выполняющих «государственное задание»: им запрещено даже пересылать в мессенджере личные данные, помимо информации о платежах и банковских счетах.

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