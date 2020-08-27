Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В Беларуси снизили скорость интернета по требованию властей

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Белорусский мобильный оператор А1 сообщил, что по требованию госорганов снизил скорость мобильного интернета в Минске. Провайдер сообщил об этом в своем аккаунте в Twitter.

В Беларуси снизили скорость интернета по требованию властей

По данным ТАСС, мобильный интернет в Минске в настоящее время практически недоступен

«Надеемся на скорое восстановление обслуживания», — добавляет представитель компании.

Вместе с тем, время восстановления корректного доступа в сеть пока неизвестно. 

Ранее во время массовых акций протеста в Минске несколько раз пропадало интернет-соединение.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

27 августа 2020

Госкорпорации "РОСАТОМ"

28 августа 2020

ADCR AWARDS

28 августа 2020

EV и аккумулятор вызов

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма