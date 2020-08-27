В Беларуси снизили скорость интернета по требованию властей

Белорусский мобильный оператор А1 сообщил, что по требованию госорганов снизил скорость мобильного интернета в Минске. Провайдер сообщил об этом в своем аккаунте в Twitter.

По данным ТАСС, мобильный интернет в Минске в настоящее время практически недоступен.

«Надеемся на скорое восстановление обслуживания», — добавляет представитель компании.

Вместе с тем, время восстановления корректного доступа в сеть пока неизвестно.

Ранее во время массовых акций протеста в Минске несколько раз пропадало интернет-соединение.

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