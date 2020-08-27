В Беларуси снизили скорость интернета по требованию властей
Белорусский мобильный оператор А1 сообщил, что по требованию госорганов снизил скорость мобильного интернета в Минске. Провайдер сообщил об этом в своем аккаунте в Twitter.
Уважаемые абоненты!— А1 Беларусь (@a1belarus) August 26, 2020
По распоряжению уполномоченных государственных органов 26 августа с 20:40 в Минске будет снижена пропускная способность мобильного интернета.
Исполнение данного требования ведет к ухудшению качества передачи данных или временной недоступности услуги.
По данным ТАСС, мобильный интернет в Минске в настоящее время практически недоступен.
«Надеемся на скорое восстановление обслуживания», — добавляет представитель компании.
Вместе с тем, время восстановления корректного доступа в сеть пока неизвестно.
Ранее во время массовых акций протеста в Минске несколько раз пропадало интернет-соединение.
Фото: Unsplash
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