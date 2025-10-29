Desport — бывший Decathlon в России — близок к банкротству

Как сообщает «Коммерсант», операционная компания спортивной сети Desport (ранее — Decathlon) столкнулась с риском банкротства. В Арбитражный суд Москвы подано заявление о признании несостоятельности компании — его инициатором стало ООО «Спорт импекс». Общая сумма претензий кредиторов к ритейлеру превысила 847 млн рублей. Случай может стать первым подобным прецедентом среди бывших «дочек» западных брендов, переданных российским владельцам.

Первое заявление и финансовые претензии

По данным арбитражной картотеки, 22 октября компания «Спорт импекс» обратилась в суд с заявлением о банкротстве АО «Октоблу», которое управляет сетью Desport. Размер долга по этому иску — 2,1 млн рублей по договору поставки от 2014 года. Сумма невелика, но достаточна для запуска процедуры банкротства: законодательный порог установлен на уровне 2 млн рублей.

Юристы отмечают, что в таких случаях заявителем нередко выступает дружественный кредитор, который помогает инициировать процесс под контролем собственников. Впрочем, финансовые сложности Desport значительно шире: по открытым данным, к компании подано 123 судебных иска на общую сумму около 847,6 млн рублей. По оценке арбитражного управляющего Татьяны Пугачёвой, при таком объёме обязательств рассмотрение дела может занять до пяти лет.

Возможные последствия для рынка

По мнению управляющего партнёра юридической фирмы «Ванчугов и партнёры» Алексея Ванчуговa, слова которого приводит «Коммерсант», если Desport действительно окажется банкротом, это станет первым случаем подобного рода среди компаний, перешедших под контроль российских инвесторов после ухода иностранных брендов. Он допускает, что при продаже могли сохраняться опции обратного возвращения Decathlon на российский рынок, но сам рынок для французской группы всегда оставался второстепенным.

Как сообщили эксперты, опрошенные «Коммерсантом», история Desport отражает новую реальность спортивного ритейла: даже сильные игроки с готовой инфраструктурой и узнаваемым брендом не выдерживают конкуренции с маркетплейсами, если не вкладываются в цифровизацию.

Банкротство — конец эпохи, начавшейся в 2005 году

Компания АО «Октоблу» существует с 2005 года и долгое время принадлежала французскому холдингу Decathlon, который развивал в России собственную сеть спортивных гипермаркетов. После решения покинуть российский рынок в 2022 году Decathlon продал активы компании ООО «АРМ», ранее управлявшей франшизой Mango.

Согласно отчётности за 2024 год, владельцем «Октоблу» числится предприниматель Вячеслав Мареев, партнёр совладельца «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева. После ребрендинга сеть существенно сократилась: если до ухода Decathlon в России работало 35 магазинов, то сейчас — 22, а ещё один объект готовится к открытию.

По данным СПАРК, выручка компании в 2024 году выросла почти в шесть раз — до 5 млрд рублей, однако финансовый результат резко ухудшился: убыток составил почти 3 млрд рублей против прибыли в 2,6 млрд годом ранее.

Контекст

Рынок спортивных товаров в России переживает спад. По оценкам «Коммерсанта», за последний год количество специализированных магазинов сократилось на 6%, до 3,8 тыс. точек. Причины — рост доли маркетплейсов и падение потребительской активности.

По словам партнёра консалтинговой компании BrandLab Александра Еременко, чьи слова передаёт «Коммерсант», после смены бренда Desport не провёл масштабной рекламной кампании, которая могла бы вернуть интерес покупателей. В 2024 году на маркетинг компания потратила около 100 млн рублей, что почти в 15 раз меньше, чем расходы крупнейшего игрока рынка — сети «Спортмастер».







