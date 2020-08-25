Вкладки Google Chrome будут загружаться быстрее, экономя заряд батареи

Google улучшает производительность вкладок в Chrome. Эти изменения могут привести к увеличению скорости до 10%. Также будет добавлен предварительный просмотр вкладок. Об этом компания сообщает в своем блоге Chromium.

Согласно сообщению, Chrome ускоряет загрузку активных вкладок, забирая ресурсы у тех, которые некоторое время не использовались.

«Мы видим улучшения не только в скорости загрузки, но и в экономии заряда батареи и памяти», — пишет технический директор Chrome Макс Кристофф.

Также будет добавлен предварительный просмотр вкладок. Сейчас он тестируется в бета-версии. При наведении на вкладку указателя мыши будет отображаться эскиз веб-сайта.

По заявлению компании, более мощной станет и поддержка pdf.

«В течение следующих нескольких недель вы сможете заполнять формы pdf и сохранять их с вашими данными прямо из Chrome. Если вы откроете файл снова, вы сможете продолжить с того места, на котором остановились», — рассказывает представитель компании Алекс Эйнсли.

Также будет усовершенствована функция группировки вкладок. Теперь можно будет сворачивать и разворачивать группы вкладок, «чтобы было легче увидеть те, к которым нужен доступ». Отмечается, что это был самый популярный запрос среди людей, использующих возможность группировки.

Наконец, если начать вводить в адресную строку заголовок сайта, который уже открыт, то программа предложит переключиться на существующую вкладку.

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