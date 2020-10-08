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Дуров отреагировал на требование Apple о закрытии трех Telegram-каналов, пишущих о Беларуси

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на запрос Apple о закрытии трех каналов мессенджера. В качестве причины блокировки компания называет наличие на каналах информации о представителях силовых структур Беларуси. Свое мнение по этому вопросу Дуров выразил в собственном Telegram-канале.

Дуров отреагировал на требование Apple о закрытии трех Telegram-каналов, пишущих о Беларуси
«Я думаю, что это не однозначная ситуация, и я бы предпочел оставить каналы в покое, но обычно в подобных ситуациях Apple не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram», — пишет предприниматель.

Речь идет о каналах:

  • @karatelibelarusi,
  • @chatpartizan,
  • @belarusassholes.

На них, по заявлению Apple, публикуется личная информация пропагандистов, а также сотрудников правоохранительных органов Беларуси, участвующих в подавлении митингов. Компанию беспокоит, что это может спровоцировать насилие.

Дуров предполагает, что указанные каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах.

Также предприниматель дал возможность подписчикам высказать свои соображения о ситуации. Мнения отозвавшихся читателей разделились, но большинство из них недовольны требованием Apple и предпочитают, чтобы Telegram его проигнорировал.

Фото: Flickr

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