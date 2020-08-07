Еврокомиссия начала углубленное расследование в отношении Google

Европейская комиссия начала антимонопольное расследование для оценки предполагаемого приобретения компании Google. Корпорация намерена купить производителя умных часов и фитнес браслетов Fitbit за $2,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Комиссия обеспокоена тем, что предлагаемая сделка значительно укрепит позиции Google на рынках онлайн-рекламы. После приобретения у Google может появиться доступ к еще большему количеству данных, которые компания будет использовать для персонализации своей рекламы, говорится в сообщении.

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