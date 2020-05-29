Facebook запустит бесплатные вебинары для малого и среднего бизнеса

Facebook и портал MBM.MOS запускают серию вебинаров для предпринимателей. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Вебинары рассчитаны на представителей малого и среднего бизнеса. Эксперты соцсети расскажут о том, как использовать платформы Facebook и Instagram для коммуникации с клиентами, перехода бизнеса в онлайн-формат, организации прямых трансляций и органического продвижения контента. Участие в вебинарах бесплатное.

Первый вебинар — «Коммуникация в кризис и разговорная коммерция от Facebook». Он состоится 4 июня в 19:00 на портале MBM.MOS.RU.

На вебинаре предприниматели смогут узнать, как вести коммуникацию с клиентами в кризисное время, почему обмен сообщениями с потребителями должен стать частью бизнес-стратегии и как для этого использовать Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram Direct.

Материалы по итогам вебинаров будут доступны на странице «Это наш бизнес». Это совместный проект Facebook и Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Цель проекта — привлечь внимание к малому и среднему бизнесу, который столкнулся с трудностями в условиях пандемии коронавируса.