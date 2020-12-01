Facebook купила американский CRM-стартап Kustomer

Facebook приобрела CRM-стартап Kustomer и сообщила об этом на своём официальном сайте. Kustomer специализируется на создании чат-ботов и других платформ для работы бизнеса с клиентами.

По данным Facebook, почти 175 млн человек используют WhatsApp для связи с компаниями. Интеграция в мессенджер инструментов Kustomer улучшит общение бизнеса с клиентами в WhatsApp и Messenger.

«Kustomer — это омниканальная платформа CRM, которая объединяет разговоры с клиентами из разных каналов в одноэкранном режиме. Это помогает предприятиям автоматизировать повторяющиеся задачи, чтобы их агенты могли максимально сократить время и повысить качество взаимодействия с клиентами», — пояснили представители соцсети.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но по сведениям источников The Wall Street Journal, стартап оценивается в $1 млрд. В прошлом году Kustomer во время частного раунда финансирования был оценён в $710 млн, пишет PitchBook.

Стартап был основан в 2015 году Брэдом Бирнбаумом и Джереми Суриэлем, головной офис компании находится в Нью-Йорке. По данным TechCrunch, в Kustomer инвестировали Coatue, Tiger Global Management, Battery Ventures и Cisco Investments. Среди клиентов сервиса такие компании, как Ring, Glovo, Glossier, Sweetgreen и Rent the Runway.

Фото: Pixabay