Facebook* восстановит функцию обмена сообщениями внутри приложения соцсети

Facebook* собирается вернуть возможность переписываться в приложении соцсети. Ранее, в 2014 году, компания вынесла функцию обмена сообщениями в отдельный мессенджер.
О том, что соцсеть тестирует такую возможность, написал руководитель Facebook Том Элисон. Изменения в функционале компания объяснила стремлением обеспечить пользователям «наилучший опыт». Такое же обоснования Facebook приводил и около 9 лет назад, когда появился отдельный сервис Messenger.
По словам Элисон, у пользователей соцсети должна быть возможность быстро и удобно делиться всевозможным контентом. Необходимость переключаться между приложениями может создавать дополнительные сложности.
Он также добавил, что в течение дня с помощью приложений компании пользователи отправляют свыше 140 млрд сообщений. А непосредственно Facebook* ежедневно используют около 2 млрд человек.
Издание The Verge допускает, что на такой щаг компания решила пойти в рамках увеличивающейся конкуренции с сервисом TikTok.
*принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.
Фото на обложке: fizkes /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Лучшие изобретения по версии Time — и другие новости технологий, меняющих мир
- 2 Google остановил показы рекламы в России, Facebook заблокирован: что это значит для рекламного рынка
- 3 Слив в соцсетях: как избежать «вирусного» распространения нежелательного контента
- 4 Не заигрывайте с лайфстайлом: Как привлечь первого клиента через социальные сети
- 5 Запускать таргет в Instagram через личный кабинет в Facebook или внутри соцсети — какой вариант эффективнее?
ВОЗМОЖНОСТИ
10 марта 2023
10 марта 2023
12 марта 2023