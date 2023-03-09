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Facebook* восстановит функцию обмена сообщениями внутри приложения соцсети

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Facebook* собирается вернуть возможность переписываться в приложении соцсети. Ранее, в 2014 году, компания вынесла функцию обмена сообщениями в отдельный мессенджер.

Facebook* восстановит функцию обмена сообщениями внутри приложения соцсети

О том, что соцсеть тестирует такую возможность, написал руководитель Facebook Том Элисон. Изменения в функционале компания объяснила стремлением обеспечить пользователям «наилучший опыт». Такое же обоснования Facebook приводил и около 9 лет назад, когда появился отдельный сервис Messenger.

По словам Элисон, у пользователей соцсети должна быть возможность быстро и удобно делиться всевозможным контентом. Необходимость переключаться между приложениями может создавать дополнительные сложности.

Он также добавил, что в течение дня с помощью приложений компании пользователи отправляют свыше 140 млрд сообщений. А непосредственно Facebook* ежедневно используют около 2 млрд человек.

Издание The Verge допускает, что на такой щаг компания решила пойти в рамках увеличивающейся конкуренции с сервисом TikTok.

*принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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