Facebook перестал быть самой дорогой соцсетью

Facebook потерял звание самой дорогой соцсети мира. Во вторник, 28 июля, акции китайской компании Tencent на Гонконгской бирже выросли на 4,5% — до 543,5 гонконгского доллара ($70,12), пишут «Ведомости».

Рост акций позволил Tencent обогнать Facebook по рыночной капитализации, стать седьмой в списке самых дорогих компаний мира и самой дорогой из числа зарабатывающих на социальных сетях.

Tencent — разработчик мессенджера WeChat. Кроме того, компания создает мобильные и онлайн-игры, в том числе League of Legends, Fortnite, Call of Duty. С начала года акции Tencent выросли на 45%, бумаги Facebook на бирже NASDAQ в Нью-Йорке — на 14%.

WeChat — один из самых популярных мессенджеров в мире. Размер активной месячной аудитории приложения достигает 1 млрд человек. В Китае функционал WeChat шире, чем в других странах: в мессенджере можно читать новости, заказывать такси, записываться к врачу, искать товары со скидкой. Во время эпидемии коронавируса в WeChat появилась функция цифрового пропуска.

Владелец Tencent Пони Ма занимает первое место в списке богатейших людей Китая и двадцатое — среди самых богатых людей планеты по версии Bloomberg. Состояние Пони Ма оценивается в $52,2 млрд.