Facebook и Twitter заблокировали аккаунты, якобы связанные с Россией

Американские социальные сети Facebook и Twitter объявили об удалении и блокировке ряда учетных записей, якобы связанных с российскими структурами за «скоординированные неавторизованные действия». Об этом сообщается в пресс-релизах соцсетей.

Facebook сообщила об удалении 13 аккаунтов и двух страниц за нарушение правил о предотвращении иностранного вмешательства. По заявлению соцсети, они были связаны с российским «Агентством интернет-исследований». Отмечается, что деятельность указанных страниц была направлена на США, Великобританию, Алжир, Египет и ряд других стран.

«Мы начали это расследование, основываясь на информации <...> от ФБР», — говорится в сообщении.

Twitter, в свою очередь, заявил о блокировке пяти аккаунтов. По данным соцети, заблокированные страницы были связаны с неким интернет-сайтом, публикации на котором посвящены «международным политическим вопросам».

«Мы заблокировали пять аккаунтов Twitter за манипуляции на платформе, которые мы можем c высокой степенью точности приписать российским государственным субъектам», — комментирует представитель Twitter.

Ранее Twitter и Facebook неоднократно блокировали связанные с РФ аккаунты в соцсетях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в июне текущего года призвала американские интернет-платформы пересмотреть свои подходы, так как, по ее словам, они носят характер политически окрашенной цензуры.

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