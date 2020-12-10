Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Власти США через суд потребовали у Facebook продать Instagram и WhatsApp

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США и 46 из 50 американских штатов подали иски в суд, в которых обвинили Facebook в нарушении антимонопольного законодательства страны. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Власти США через суд потребовали у Facebook продать Instagram и WhatsApp

Истцы пытаются добиться в федеральном суде продажи активов Facebook, включая Instagram и WhatsApp. В заявлении ФТК утверждает, что компания «незаконно поддерживает свою монополию в социальных сетях благодаря многолетнему антиконкурентному поведению», а также «навязывает антиконкурентные условия доступа для сторонних разработчиков программного обеспечения к своей платформе».

Facebook купил WhatsApp в 2014 году за $19 млрд, а Instagram — в 2012 году за $1 млрд, напоминают СМИ. Тогда покупка Instagram была одобрена ФТК, а Европейская комиссия не обнаружила рисков для конкуренции в сделке по WhatsApp, ответили на судебные иски представители Facebook.

«Теперь, много лет спустя, <...> агентство заявляет, что ошиблось и требует переделки. Помимо того, что это пересмотр истории, антимонопольное законодательство должно работать совсем не так», — говорится в сообщении компании.

Ранее министерство юстиций США подало иск в суд против Google, обвинив компанию в незаконном монополизме. В жалобе утверждалось, что Google использует миллиарды долларов, полученные от рекламодателей, чтобы платить производителям смартфонов для гарантированной установки поисковой системы Google на их устройства.

AgroTech Conference. Интервью с теми, кто меняет индустрию агротеха. 11 декабря в 15:00 в прямом эфире. Регистрация на сайте.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

10 декабря 2020

УРАЛСИБ Tech 2021

11 декабря 2020

Agro Data Science Cup

12 декабря 2020

Glorax Infotech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма