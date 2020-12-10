Власти США через суд потребовали у Facebook продать Instagram и WhatsApp

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США и 46 из 50 американских штатов подали иски в суд, в которых обвинили Facebook в нарушении антимонопольного законодательства страны. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Истцы пытаются добиться в федеральном суде продажи активов Facebook, включая Instagram и WhatsApp. В заявлении ФТК утверждает, что компания «незаконно поддерживает свою монополию в социальных сетях благодаря многолетнему антиконкурентному поведению», а также «навязывает антиконкурентные условия доступа для сторонних разработчиков программного обеспечения к своей платформе».

Facebook купил WhatsApp в 2014 году за $19 млрд, а Instagram — в 2012 году за $1 млрд, напоминают СМИ. Тогда покупка Instagram была одобрена ФТК, а Европейская комиссия не обнаружила рисков для конкуренции в сделке по WhatsApp, ответили на судебные иски представители Facebook.

«Теперь, много лет спустя, <...> агентство заявляет, что ошиблось и требует переделки. Помимо того, что это пересмотр истории, антимонопольное законодательство должно работать совсем не так», — говорится в сообщении компании.

Ранее министерство юстиций США подало иск в суд против Google, обвинив компанию в незаконном монополизме. В жалобе утверждалось, что Google использует миллиарды долларов, полученные от рекламодателей, чтобы платить производителям смартфонов для гарантированной установки поисковой системы Google на их устройства.

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