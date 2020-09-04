Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

ФАС завела дело против Анастасии Ивлеевой за рекламу алкоголя

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области возбудило дело в отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Ведомство отмечает признаки рекламы итальянского вермута в видеоролике, размещенном на YouTube-канале Ивлеевой. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

ФАС завела дело против Анастасии Ивлеевой за рекламу алкоголя

Отмечается, что канал принадлежит ИП Узенюк А.В. (ранее Ивлеева Анастасия Вячеславовна), зарегистрированной в Ленинградской области.

«В видеоролике продемонстрирован процесс приготовления алкогольного коктейля. Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт», — говорится в сообщении ведомства.

В ФАС также добавили, что на видео используется брендированный бокал. При этом еще один ингредиент коктейля — тоник — повернут в кадре так, чтобы не дать зрителям определить его торговую марку.

Согласно пункту 8 части 2 статьи 21 Федерального закона «О рекламе», реклама алкогольной продукции не должна размещаться в интернет-сети. При нарушении данного законодательства физлицам грозит штраф до 2500 рублей, юрлицам — до 500 тысяч рублей.

Фото: SKphotographer / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

04 сентября 2020

Openovator

04 сентября 2020

Rusbase Young Awards

06 сентября 2020

Отбор в Бизнес-инкубатор

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма