ФАС завела дело против Анастасии Ивлеевой за рекламу алкоголя

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области возбудило дело в отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Ведомство отмечает признаки рекламы итальянского вермута в видеоролике, размещенном на YouTube-канале Ивлеевой. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

Отмечается, что канал принадлежит ИП Узенюк А.В. (ранее Ивлеева Анастасия Вячеславовна), зарегистрированной в Ленинградской области.

«В видеоролике продемонстрирован процесс приготовления алкогольного коктейля. Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт», — говорится в сообщении ведомства.

В ФАС также добавили, что на видео используется брендированный бокал. При этом еще один ингредиент коктейля — тоник — повернут в кадре так, чтобы не дать зрителям определить его торговую марку.

Согласно пункту 8 части 2 статьи 21 Федерального закона «О рекламе», реклама алкогольной продукции не должна размещаться в интернет-сети. При нарушении данного законодательства физлицам грозит штраф до 2500 рублей, юрлицам — до 500 тысяч рублей.

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