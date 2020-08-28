ФАС потребовала от Apple удалить пункт о праве отклонять приложения по любой причине
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала Apple предписание, согласно которому корпорация должна удалить из документации положение, дающее ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Предписание также обязывает Apple не предоставлять преимущество собственным приложениям в ущерб сервисам других разработчиков.
Кроме того, компания должна позволить разработчикам приложений родительского контроля распространять их в App Store без потери важного функционала.
Apple должна исполнить предписания до 30 ноября 2020 года.
10 августа ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Apple, возбужденного по жалобе «Лаборатории Касперского» из-за приложения родительского контроля Kaspersky Safe Kids.
Ведомство установило, что после выхода операционной системы iOS 12 с предустановленным приложением Screen time Apple начала ограничивать инструменты и возможности сторонних разработчиков приложений родительского контроля.
ФАС также установила, что Screen time обладает функционалом родительского контроля и использует технологические возможности iOS, недоступные сторонним разработчикам.
Фото: Unsplash
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