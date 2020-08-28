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ФАС потребовала от Apple удалить пункт о праве отклонять приложения по любой причине

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала Apple предписание, согласно которому корпорация должна удалить из документации положение, дающее ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине. Об этом говорится в сообщении ведомства.

ФАС потребовала от Apple удалить пункт о праве отклонять приложения по любой причине

Предписание также обязывает Apple не предоставлять преимущество собственным приложениям в ущерб сервисам других разработчиков.

Кроме того, компания должна позволить разработчикам приложений родительского контроля распространять их в App Store без потери важного функционала.

Apple должна исполнить предписания до 30 ноября 2020 года.

10 августа ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Apple, возбужденного по жалобе «Лаборатории Касперского» из-за приложения родительского контроля Kaspersky Safe Kids. 

Ведомство установило, что после выхода операционной системы iOS 12 с предустановленным приложением Screen time Apple начала ограничивать инструменты и возможности сторонних разработчиков приложений родительского контроля. 

ФАС также установила, что Screen time обладает функционалом родительского контроля и использует технологические возможности iOS, недоступные сторонним разработчикам.

Фото: Unsplash

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