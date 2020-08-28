Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала Apple предписание, согласно которому корпорация должна удалить из документации положение, дающее ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине. Об этом говорится в сообщении ведомства.

ФАС потребовала от Apple удалить пункт о праве отклонять приложения по любой причине