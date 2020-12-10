В работе Facebook, Messenger и Instagram в России и Европе произошел массовый сбой

В работе Facebook, Facebook Messenger и Instagram зафиксирован масштабный сбой. Из данных Downdetector следует , что основная проблема связана с платформой месседжинга компании.

У 50% пользователей Facebook Messenger сбои при получении сообщений. 30% проблем связано с отсутствием подлключения к серверу. 18% жалоб говорят о невозможности войти в аккаунт.

На 16:13 (мск) всего зарегистрировано 4330 сообщений о сбоях. Большинство жалоб поступают из Европы, но есть и из Филиппин, Японии, США и других стран.

Российские пользователи также сообщают о сбоях в работе мессенджера. На пике количество жалоб на Downdetector составило 36.

На проблемы с соцсетью Facebook пожаловались 490 человек. Из них 38% сообщают о том, что сервис полностью не работает. 34% пользователей говорят о сложностях с мобильным приложением. 17% не могут войти в аккаунт.

О сбоях в Instagram сообщили 873 пользователя. Основная проблема связана с обновлением новостей. Также есть сбои с «Историями» и в работе сайта.

По данным вебсайта Facebook for Developers, «серьёзная авария» в работе соцсети произошла 3 декабря. И она ещё не решена.

Представитель Facebook пояснил, что компании «известно, что некоторые люди испытывают трудности, отправляя сообщения в Messenger и Instagram». Он добавил, что работы по устранению неполадок ведутся.