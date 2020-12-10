Финтех-стартап Finom основателей «Модульбанка» объявил о выходе на рынок Франции

Необанк для малого бизнеса Finom запускается во Франции. Об этом сообщается на странице компании в Facebook. До этого стартап Finom осуществлял свою деятельность сначала в Италии, а потом и в Германии.

«После запуска в Германии в октябре прошлого года мы завоевали и французский рынок, с инновационными сервисами, интеграцией бухгалтерского учета, электронного счета-фактуры, финансового управления и банковских операций», — говорится в сообщении. Компания сотрудничает с Trezor, платформой White Label BaaS группы Societe Generale и Mastercard.

Платформа Finom позволяет привязать к учетной записи несколько банковских счетов для управления финансами «в режиме одного окна». Компания зарегистрирована в Голландии и была создана в 2019 году основателями российского «Модульбанка» Андреем Петровым, Олегом Лагутой и Яковым Новиковым. Также в проекте участвовал венчурный инвестор Константин Стискин.

Общий объём финансирования, которое финтех-стартап привлек в 2020 году, составил €16,8 млн, из них €10,3 млн компания получила в конце сентября. Эти средства в Finam как раз планировали направить в том числе и на европейскую экспансию.

Также интерес компании нацелен на страны с относительно низким проникновением онлайн-банкинга (например, Польша, Испания, Австрия и Швейцария), пишет Tech Crunch.

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