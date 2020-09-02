Не только Apple: россияне назвали самые ожидаемые гаджеты осени
Осенью мировые бренды электроники представляют новинки. Больше всего россияне ждут новые смартфоны, игровые приставки, «умные» часы, ноутбуки и беспроводные наушники. Об этом говорят результаты опроса проекта Hi-Tech Mail.ru, с которыми ознакомился Rusbase.
Опрос проходил с 27 июля по 17 августа 2020 года среди 3 тысяч пользователей Hi-Tech Mail.ru. 51% респондентов планирует обновить технику.
Также участники опроса рассказали, от каких производителей ждут новинки и сколько готовы на них потратить.
Смартфоны
Среди смартфонов россияне больше всего ждут новые iPhone, Xiaomi, Samsung Galaxy, Huawei и Honor.
Сколько россияне готовы заплатить за новый смартфон:
- до 15 тысяч рублей — 23%;
- 15–30 тысяч рублей — 29%;
- 30–60 тысяч рублей — 27%.
При этом 44% опрошенных покупали смартфон год или менее года назад.
Ноутбуки
Больше всего россияне ждут ноутбуки от Asus, Xiaomi, Apple, Huawei/Honor и Lenovo.
Бюджет респондентов на ноутбуки:
- 15–30 тысяч рублей — 18%;
- 30–60 тысяч рублей — 41%;
- 60–90 тысяч рублей — 20%;
- более 90 тысяч рублей — 14%.
У 24% опрошенных нет личного ноутбука в принципе, а (37%) меняли его более пяти лет назад.
Телевизоры
Среди телевизоров больше всего ждут премьер от Samsung, LG и Xiaomi.
Сколько россияне готовы потратить на телевизоры:
- до 30 тысяч рублей — 35%;
- 30–60 тысяч рублей — 39%;
- более 60 тысяч рублей — 36%.
Россияне меняют телевизоры не так часто, как другую технику — 42% опрошенных приобретали их более пяти лет назад.
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