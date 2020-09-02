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Не только Apple: россияне назвали самые ожидаемые гаджеты осени

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Осенью мировые бренды электроники представляют новинки. Больше всего россияне ждут новые смартфоны, игровые приставки, «умные» часы, ноутбуки и беспроводные наушники. Об этом говорят результаты опроса проекта Hi-Tech Mail.ru, с которыми ознакомился Rusbase.

Не только Apple: россияне назвали самые ожидаемые гаджеты осени

Опрос проходил с 27 июля по 17 августа 2020 года среди 3 тысяч пользователей Hi-Tech Mail.ru. 51% респондентов планирует обновить технику. 

Также участники опроса рассказали, от каких производителей ждут новинки и сколько готовы на них потратить.

Смартфоны

Среди смартфонов россияне больше всего ждут новые iPhone, Xiaomi, Samsung Galaxy, Huawei и Honor. 

Сколько россияне готовы заплатить за новый смартфон: 

  • до 15 тысяч рублей — 23%;
  • 15–30 тысяч рублей — 29%;
  • 30–60 тысяч рублей — 27%. 

При этом 44% опрошенных покупали смартфон год или менее года назад. 

Ноутбуки 

Больше всего россияне ждут ноутбуки от Asus, Xiaomi, Apple, Huawei/Honor и Lenovo. 

Бюджет респондентов на ноутбуки: 

  • 15–30 тысяч рублей — 18%;
  • 30–60 тысяч рублей — 41%;
  • 60–90 тысяч рублей — 20%;
  • более 90 тысяч рублей — 14%. 

У 24% опрошенных нет личного ноутбука в принципе, а (37%) меняли его более пяти лет назад. 

Телевизоры

Среди телевизоров больше всего ждут премьер от Samsung, LG и Xiaomi. 

Сколько россияне готовы потратить на телевизоры:

  • до 30 тысяч рублей — 35%;
  • 30–60 тысяч рублей — 39%;
  • более 60 тысяч рублей — 36%. 

Россияне меняют телевизоры не так часто, как другую технику — 42% опрошенных приобретали их более пяти лет назад. 

Фото: Bodnar Taras / Shutterstock

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