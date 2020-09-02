Не только Apple: россияне назвали самые ожидаемые гаджеты осени

Осенью мировые бренды электроники представляют новинки. Больше всего россияне ждут новые смартфоны, игровые приставки, «умные» часы, ноутбуки и беспроводные наушники. Об этом говорят результаты опроса проекта Hi-Tech Mail.ru, с которыми ознакомился Rusbase.

Опрос проходил с 27 июля по 17 августа 2020 года среди 3 тысяч пользователей Hi-Tech Mail.ru. 51% респондентов планирует обновить технику.

Также участники опроса рассказали, от каких производителей ждут новинки и сколько готовы на них потратить.

Смартфоны

Среди смартфонов россияне больше всего ждут новые iPhone, Xiaomi, Samsung Galaxy, Huawei и Honor.

Сколько россияне готовы заплатить за новый смартфон:

до 15 тысяч рублей — 23%;

15–30 тысяч рублей — 29%;

30–60 тысяч рублей — 27%.

При этом 44% опрошенных покупали смартфон год или менее года назад.

Ноутбуки

Больше всего россияне ждут ноутбуки от Asus, Xiaomi, Apple, Huawei/Honor и Lenovo.

Бюджет респондентов на ноутбуки:

15–30 тысяч рублей — 18%;

30–60 тысяч рублей — 41%;

60–90 тысяч рублей — 20%;

более 90 тысяч рублей — 14%.

У 24% опрошенных нет личного ноутбука в принципе, а (37%) меняли его более пяти лет назад.

Телевизоры

Среди телевизоров больше всего ждут премьер от Samsung, LG и Xiaomi.

Сколько россияне готовы потратить на телевизоры:

до 30 тысяч рублей — 35%;

30–60 тысяч рублей — 39%;

более 60 тысяч рублей — 36%.

Россияне меняют телевизоры не так часто, как другую технику — 42% опрошенных приобретали их более пяти лет назад.