Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Google могут вынудить продать Chrome из-за антимонопольного расследования

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Американская Google может потерять браузер Chrome и часть своего рекламного бизнеса, пишет Politico.

Google могут вынудить продать Chrome из-за антимонопольного расследования

Этот вопрос рассматривают Министерство юстиции США и генеральная прокуратура страны. Повестка стала следствием итогов антимонопольного расследования Конгресса США против четырех IT-гигантов: Amazon, Apple, Facebook и Google.

Ранее Конгресс опубликовал рекомендации по итогам расследования против четырех компаний.

Ожидается, что Минюст проведет официальные слушанию по вопросам к Google в течение нескольких недель. Основной причиной, из-за которой компанию могут обязать продать Chrome и рекламный бизнес, называется отказ Google от поддержки сторонних cookie-файлов в браузере, а также автоматизированная платформа для закупки рекламного инструмента DoubleClickBidManager.

В отчете Конгресса также сообщается о том, что на долю Google Chrome на территории США приходится 81% запросов на компьютерах и 94% на мобильных устройствах.

На долю корпорации приходится 37,2% рынка онлайн-рекламы. Выручка за 2019 год составила около $130 млрд.

Google обвиняется в продвижении собственных продуктов. В результатах поискового запроса именно они находятся на первых строчках, что, как считается, подавляет конкурентов.

Изображение: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

12 октября 2020

Акселератов инвестиционного фонда и ISLA для предпринимателей и трекеров Тюменской области

13 октября 2020

Codenrock testing weekend

15 октября 2020

Пятьдесят лучших инновационных идей

16 октября 2020

УМНИК – Квантовые технологии (II)

18 октября 2020

Lexus Design Award

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма