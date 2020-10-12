Google могут вынудить продать Chrome из-за антимонопольного расследования

Американская Google может потерять браузер Chrome и часть своего рекламного бизнеса, пишет Politico.

Этот вопрос рассматривают Министерство юстиции США и генеральная прокуратура страны. Повестка стала следствием итогов антимонопольного расследования Конгресса США против четырех IT-гигантов: Amazon, Apple, Facebook и Google.

Ранее Конгресс опубликовал рекомендации по итогам расследования против четырех компаний.

Ожидается, что Минюст проведет официальные слушанию по вопросам к Google в течение нескольких недель. Основной причиной, из-за которой компанию могут обязать продать Chrome и рекламный бизнес, называется отказ Google от поддержки сторонних cookie-файлов в браузере, а также автоматизированная платформа для закупки рекламного инструмента DoubleClickBidManager.

В отчете Конгресса также сообщается о том, что на долю Google Chrome на территории США приходится 81% запросов на компьютерах и 94% на мобильных устройствах.

На долю корпорации приходится 37,2% рынка онлайн-рекламы. Выручка за 2019 год составила около $130 млрд.

Google обвиняется в продвижении собственных продуктов. В результатах поискового запроса именно они находятся на первых строчках, что, как считается, подавляет конкурентов.

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