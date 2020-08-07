Google представил смартфон-конкурент iPhone SE

Google анонсировал смартфон Pixel 4a на базе Android. Его стоимость составит $349. Для покупателей он будет доступен с 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба Google.

Ожидается, что Pixel 4a составит прямую конкуренцию iPhone SE, который был выпущен в апреле и стоит $399, пишет CNBC.

Смартфон будет поставляться в матовом черном цвете с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем.

CNBC

Также Pixel 4а имеет мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 730G и встроенный модуль безопасности Titan M. Смартфон оснащен 6 ГБ оперативной памяти и камерой модели Pixel 4. Камера обладает режимами:

двойной экспозиции,

портретной съемки,

ночной съемки,

плавной стабилизации видео.

CNBC

Кроме того, Pixel 4a будет содержать приложение Personal Safety для оповещения о чрезвычайных ситуациях в реальном времени и обнаружения автокатастроф. В смартфон встроены помощник Google и функция Recorder для подключения к Google Docs. Также пользователям будет предложена функция Live Caption. Она обеспечивает субтитры для аудио и видео в реальном времени.

При покупке смартфона пользователь получит три месяца бесплатной подписки на YouTube Premium, Google Play Pass и Google One.

Предзаказ можно оформить в Google Store и Google Fi.

Также в этом году Google выпустит два новых смартфона 5G: Pixel 4a 5G и Pixel 5. Ожидается, что Pixel 4a 5G стоимостью $500 также станет одним из самых доступных телефонов 5G.

Фото: Google