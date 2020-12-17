Google нашел причину сбоя в работе своих сервисов

В Google прокомментировали вчерашние неполадки в работе своих сервисов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Сервисы Google были временно недоступны из-за сбоя системы аутентификации пользователей.

«В 3:47 утра по тихоокеанскому времени (14:47 мск), в Google произошел сбой системы аутентификации из-за проблемы с квотой внутреннего хранилища. В течение этого периода в службах, требующих от пользователей входа в систему, было много ошибок», — уточнили представители компании.

По официальным данным Google, работа всех служб была восстановлена через 45 минут к 15:32 (по мск). В компании обещали провести проверку в связи с инцидентом, чтобы проблема не повторилась в будущем.

Напомним, вчера пользователи массово жаловались на проблемы в работе сразу нескольких сервисов Google, включая Google Drive, Gmail, Google Docs, Google Calendar. Неполадки наблюдались и в YouTube.

В России сбои были зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге. Больше всего жалоб поступало из Европы: Великобритании, Германии, Польши и Испании.

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