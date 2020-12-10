Бывший главный научный сотрудник Salesforce объявил о создании поисковика-конкурента Google

Бывший главный научный сотрудник Salesforce Ричард Сохер анонсировал создание новой поисковой системы you.com. Она, по словам Сохера, станет конкурентом Google. Об этом сообщает TechCrunch.

Сохер рассказал, что поисковик будет основан на доверии, доброте и фактах — «трех достойных, но трудных целях».

В you.com не будет кликбейтов, и большое внимание будет уделено вопросу конфиденциальности пользователей.

«Мы строим you.com. Вы можете перейти на него уже сегодня. Это надежная поисковая система. Мы хотим работать над повышением доверия к кликам и меньшим количеством кликбейтов в интернете», — заявил Сохер.

Предприниматель выделил несколько проблем, которые он хочет решить, создав you.com:

сложность обработки большого объема информации в интернете;

вопрос доверия к найденной в сети информации;

баланс удобства и конфиденциальности при работе в интернете.

Разработчик также отметил, что его опыт работы с ИИ может помочь в создании поисковой системы, ориентированной на потребителя. You.com будет сосредоточена на «сложных» запросах пользователей, где нужно открыть несколько вкладок для сравнения информации.

Сохер заявил, что в отличие от Google, не планирует получать выручку от рекламы, основанной на данных пользователей. А внимание властей к Google по вопросам антимонопольного законодательства, по его мнению, облегчат путь для стартапа.

Отмечается, что у проекта есть финансирование, и собрана команда, активно работающая над продуктом. Основными инвесторами выступили глава Salesforce Марк Бениофф и партнер фонда Accel Partner Джим Брейер.

Сроки запуска проекта не раскрываются. Но пользователи могут отправить заявку на получение раннего доступа к поисковику.

Ранее в этом году стало известно о начале разработок собственной поисковой системы Apple.

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