Google увольняет почти весь штат инкубатора Area 120

Компания Google сократила большинство рабочих мест в Area 120, собственном инкубаторе для новых проектов, из которых только три будут «завершены» в течение года.

Под «завершением», пишут авторы Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в компании, подразумевается интеграция проектов непосредственно в Google.

«Мы приняли трудное решение сократить большую часть команды Area 120», — приводит Bloomberg цитату представителя компании.

Управляющий партнер Area 120 остается в компании, а вот другие работники — то есть практически все, кто не участвовал в разработке трех стартапов, которые останутся под началом Google, — потеряют работу.

Сокращения в инкубаторе — часть радикальных сокращений в компании Alphabet, которая ликвидирует в общей сложности около 12 тыс. рабочих мест — более 6% своей рабочей силы.

К примеру, в команде Fuchsia, в которой около 400 человек работали над операционными системами для домашних устройств компании, будет уволено порядка 16% персонала.

В этом смысле Alphabet идет по стопам Amazon Microsoft, Salesforce и Twitter.

Исполнительный директор корпорации объяснил сокращения изменением «экономической реальности»: в пандемию корпорация сильно разрослась из-за повышенного спроса на цифровые продукты, но теперь ситуация поменялась.

Запущенный в 2016 году инкубатор Area 120 давал возможность избранным сотрудникам работать над небольшими стартапами («Многие из лучших идей Google начинаются как личные проекты увлеченных энтузиастов», — комментировали тогда в компании).

Первый раунд сокращений в собственном инкубаторе Google провела еще в сентябре 2022 году, когда некоторые команды были уведомлены о том, что их проекты будут реорганизованы или отменены.

Представитель компании заявил в тот момент, что Area 120 будет «переключать свое внимание на проекты, основанные на инвестициях Google в искусственный интеллект и обладающие потенциалом для решения важных проблем пользователей».

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