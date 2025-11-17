Стратегии в инвестициях: ИИ используют — деньги не доверяют

Большинство российских инвесторов уже используют ИИ как подсказчика, но полностью управление деньгами ему не доверяют. Опрос СберИнвестиций и УК «Первая» показал: люди ценят скорость анализа рынка, но предпочитают оставаться «хозяевами кнопки» и принимать решения самостоятельно. Несмотря на то, что интерес к технологиям растёт, страх потерять контроль над инвестициями остаётся сильнее.

Доверяют управление деньгами только 15%

По итогам опроса, полностью довериться и отдать управление активами алгоритмам согласились только 15% респондентов — и больше всего таких смелых оказалось в Северо-Кавказском и Уральском округах.

Более того, 12% респондентов высказались категорически против того, чтобы ИИ когда-либо трогал их деньги. Остальные выбирают середину — готовы частично делегировать рутинные задачи, но оставляют за собой право на финальное решение. Чаще всего такой подход встречается у участников из Дальневосточного, Сибирского и Приволжского округов.

1% инвесторов уже смог заработать с помощью ИИ

Инвесторы, которые готовы использовать искусственный интеллект хотя бы частично, ценят в нём высокую скорость обработки данных. 54% респондентов считают, что ИИ способен анализировать большие объёмы информации значительно быстрее человека. Однако почти 19% участников опроса полагают, что полностью передавать анализ портфеля алгоритмам пока преждевременно.

18% отмечают, что у рынка слишком много нюансов, которые алгоритм не заметит. Среди общих преимуществ ИИ в инвестициях респонденты чаще всего выделяют быструю обработку данных (49%) и отсутствие эмоций (35%) — то, что обычно подводит начинающих трейдеров. Также 1% инвесторов уже смог заработать при помощи нейросетей, а 7% вовсе уверены, что алгоритмы не допускают ошибок.

Свой опыт не заменит ИИ

По мнению респондентов, сегодня рынок часто ведёт себя иррационально, и 36% уверены, что никакая модель не успеет подстроиться под его скачки. Ещё 36% просто не хотят терять контроль над своими деньгами. Кроме того, 11% инвесторов убеждены, что принятие решений должно основываться исключительно на собственных знаниях и опыте, а не на рекомендациях умных систем.

Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая», подчеркивает: искусственный интеллект использовать можно и нужно — но только под наблюдением профессионалов. Они должнф понимать, как работает рынок инвестиций и как работает ИИ.

Контекст

Трейдеры и частные инвесторы активно используют ИИ, но рост его популярности не отменяет главного — люди всё ещё хотят ощущать контроль над деньгами, особенно в нестабильные периоды.

В опросе, Опрос, в котором участвовали более 1000 человек из всех федеральных округов, показывает переходный этап: ИИ признан помощником, но до статуса «управляющего капиталом» ему ещё далеко.





Фото: Morsa Images / Getty Images