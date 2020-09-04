Акции крупных IT-компаний показали резкое падение после долгого роста

К 21:50 мск котировки Apple упали почти на 7%, Tesla — на 9%, Amazon, Facebook, Alphabet и Microsoft — в пределах 5-6%. Акции указанных компаний показывали уверенный рост в течение последних пяти месяцев. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Масштабы их падения несравнимы с размахом роста котировок этого года, отмечает The Bell. Amazon подорожал вдвое с мартовского минимума, Tesla — вчетверо.

Из-за падения котировок IT-сектора индекс Nasdaq 100 упал на 5%. Это самый большой провал с июня текущего года.

Акции IT-сектора слишком перекуплены, пауза в их ралли естественна, пишет Bloomberg.

«Акции, которые больше всего выигрывают от возобновления экономической деятельности, включая туризм и авиаперевозки продолжают расти», — отмечает агентство.

Ранее бумаги Apple и Tesla взлетели в цене после процедуры их дробления для привлечения розничных инвесторов.

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