Mail.ru Group выведет свое игровое подразделение на американскую биржу в 2021 году

Топ-менеджмент Mail.ru Group рассматривает возможность вывести свое игровое подразделение My.Games на биржу США. Размещение может произойти уже в следующем году с примерной оценкой в $2,5-3 млрд. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров компании.

Отмечается, что в Mail.ru Group обсуждают несколько вариантов первичного размещения акций. Но наиболее предпочтительным из них является поглощение уже торгующейся на бирже компании. В этом случае игровая платформа станет обособленной от Mail.ru Group фирмой, но группа останется ее крупнейшим акционером. Так, капитализация Mail.ru Group не должна упасть, говорится в сообщении.

«Игровые компании стоят дороже, чем рекламный бизнес, поэтому когда My.Games окажется за периметром группы, она будет стоить больше. Получается, внутри компания может потерять $1,5 млрд, но вовне она при этом получит $3 млрд», — поясняет собеседник издания.

Тем не менее, другой источник заявил, что данные планы очень тяжело реализовать, хотя в My.Games выхода на IPO очень ждут.

В компании комментировать ситуацию отказались.

Эксперты поясняют, что платформа My.Games для Mail.ru Group — это способ выйти на международный рынок, так как «все остальные активы компании очень локальные». При этом игровой бизнес группы развивается довольно независимо, что приводит к значительным успехам проекта.

«Они даже все купленные студии тоже оставляют обособленными, чтобы не терять предпринимателей и не делать из них сотрудников Mail.ru Group», — комментирует собеседник.

В сентябре Mail.Ru Group объявила о намерении привлечь $600 млн. По данным The Bell, значительная часть суммы будет направлена на развитие именно игрового направления.

В июле стало известно, что игровой бизнес Mail.ru Group обеспечил ей 43% выручки во втором квартале текущего года. Само подразделение выделилось в отдельную структуру группы в мае 2019 года. Компания My.Games объединила игровые активы, которые выходили под брендами Mail.ru Group и My.com.

Фото: Games.mail.ru