Издательский дом «Мамихлапинатана» объявил о своем закрытии

Издательский дом «Мамихлапинатана», в который входят самиздат «Батенька, да вы трансформер», рекламное агентство Artel.Media, портал Breaking Mad на своей странице в Facebook объявил о прекращении работы.

Компания связывает закрытие с ошибочно выбранной бизнес-моделью.

«Мы верили в то, что можно в рамках ИД делать и рекламное агентство, и независимые медиа, и просветительские проекты. Рентабельности агентского бизнеса не хватает для покрытия расходов. С точки зрения идеи, мы тоже оказались в клубке противоречий. Некоторые публикации и инфоповоды самиздата создавали репутационные риски для клиентов студии, что вызывало заморозку или расторжение контрактов. В итоге мы здорово протащились мордой по битому стеклу», — говорится в заявлении издательского дома.

В итоге «Мамихлапинатана» прекращает своё существование, а проекты, которые объединял издательский дом, будет разделены на четыре независимых бизнеса. Самиздат «Батенька, да вы трансформер» и подкаст-студия будут искать новые модели монетизации контента и продолжат строить школу независимой журналистики.

Агентство бренд-журналистики Artel.Media продолжит работать со своими клиентами без изменений и в прежнем составе. Издательство «Носорог» расширит свой ассортимент и займется развитием рынка независимых издательств. Новостной портал Breaking Mad ждет серьезный перезапуск.

Издательский дом был создан в 2016 году основателями самиздата «Батенька, да вы трансформер» Антоном Ярошем и Егором Мостовщиковым. Выручка ООО «Мамихлапинатана» на конец 2019 года составила 137,7 млн рублей, чистая прибыль — 217 тысяч рублей, следует из ЕГРЮЛ. Сумма взысканий к компании — 31,7 млн рублей.

«У компании остались долги перед авторами, подрядчиками и бюджетом. Мы не отказываемся от них, а распределяем по компаниям в зависимости от ответственности. Все будет выплачено до копейки», — уточнили представители издательского дома.

Фото: официальный сайт издательского дома «Мамихлапинатана»