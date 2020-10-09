Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Microsoft объявила о свободе разработчиков приложений в вопросе использования платежной системы

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Microsoft провозгласила 10 принципов функционирования своего магазина приложений. Первый состоит в свободе выбора разработчиков, распространять ли свои приложения для Windows через магазин компании или нет. Об этом сообщает пресс-служба Microsoft.

Microsoft объявила о свободе разработчиков приложений в вопросе использования платежной системы

Компания не будет блокировать конкурирующие магазины приложений для Windows.

Также Microsoft объявила, что

  • не будет блокировать приложение исходя из бизнес-модели разработчика или способа доставки контента и услуг;
  • дает право разработчикам самим решать, что и как продавать внутри приложения;
  • предоставит разработчикам своевременный доступ к информации об интерфейсах взаимодействия в Windows;
  • каждый разработчик сможет представить свой продукт в магазине компании при условии, что он «соответствует объективным стандартам безопасности, конфиденциальности, качества и содержания»;
  • магазин приложений Windows будет взимать разумную конкурентную плату;
  • разработчики смогут напрямую общаться с пользователями через свои приложения в законных целях;
  • собственные приложения компании будут соответствовать общим для всех стандартам; 
  • не будет использовать закрытую информацию или данные из своего магазина приложений для конкуренции со сторонними разработчиками;
  • правила, политика и возможности для продвижения и маркетинга в магазине приложений Windows будут прозрачными .

Кроме Microsoft Store компании принадлежит магазин игр для консолей Xbox, к которому пока не применяются указанные принципы. 

«Бизнес-модель игровых консолей сильно отличается от экосистемы ПК или телефонов. Производители консолей, такие как Microsoft, вкладывают значительные средства в разработку оборудования для консолей, но продают его по низким ценам, чтобы создать рынок, на котором разработчики и издатели игр могут извлечь выгоду», — говорится в сообщении.

В компании поясняют, что еще предстоит поработать, чтобы установить правильный набор принципов для магазина игр для консолей, так как сейчас это источник средств, которые вкладываются в дальнейшую разработку дорогостоящего оборудования.

Отмечается, что заявленные принципы Microsoft Store основаны на идеях и работе Коалиции за справедливость приложений, которая была создана в сентябре компаниями Epic Games, Spotify, Tinder и другими для борьбы с монопольной властью App Store и Google Play.

Принципы Microsoft значительно отличаются от схемы работы магазинов приложений Apple и Google, которые предписали обязательное использование своих платежных систем и взымают с разработчиков 30%-ные комиссии при оплате. Так, в августе за применение альтернативных способов оплаты внутри приложения Apple и Google заблокировали игру Fortnite.

Однако недавно Google, в отличие от Apple, объявил, что разработчики могут использовать другие магазины приложений для Android в обход Google Play.

Фото: RoSonic / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

09 октября 2020

Digital Challenge для стартапов Индустрии 4.0 от Уралхим и Уралкалий

09 октября 2020

Запуск инициатора «Initialization Global Technology Business» (IGTech)

09 октября 2020

Лига Чемпионов

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма