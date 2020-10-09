Microsoft объявила о свободе разработчиков приложений в вопросе использования платежной системы
Microsoft провозгласила 10 принципов функционирования своего магазина приложений. Первый состоит в свободе выбора разработчиков, распространять ли свои приложения для Windows через магазин компании или нет. Об этом сообщает пресс-служба Microsoft.
Компания не будет блокировать конкурирующие магазины приложений для Windows.
Также Microsoft объявила, что
- не будет блокировать приложение исходя из бизнес-модели разработчика или способа доставки контента и услуг;
- дает право разработчикам самим решать, что и как продавать внутри приложения;
- предоставит разработчикам своевременный доступ к информации об интерфейсах взаимодействия в Windows;
- каждый разработчик сможет представить свой продукт в магазине компании при условии, что он «соответствует объективным стандартам безопасности, конфиденциальности, качества и содержания»;
- магазин приложений Windows будет взимать разумную конкурентную плату;
- разработчики смогут напрямую общаться с пользователями через свои приложения в законных целях;
- собственные приложения компании будут соответствовать общим для всех стандартам;
- не будет использовать закрытую информацию или данные из своего магазина приложений для конкуренции со сторонними разработчиками;
- правила, политика и возможности для продвижения и маркетинга в магазине приложений Windows будут прозрачными .
Кроме Microsoft Store компании принадлежит магазин игр для консолей Xbox, к которому пока не применяются указанные принципы.
«Бизнес-модель игровых консолей сильно отличается от экосистемы ПК или телефонов. Производители консолей, такие как Microsoft, вкладывают значительные средства в разработку оборудования для консолей, но продают его по низким ценам, чтобы создать рынок, на котором разработчики и издатели игр могут извлечь выгоду», — говорится в сообщении.
В компании поясняют, что еще предстоит поработать, чтобы установить правильный набор принципов для магазина игр для консолей, так как сейчас это источник средств, которые вкладываются в дальнейшую разработку дорогостоящего оборудования.
Отмечается, что заявленные принципы Microsoft Store основаны на идеях и работе Коалиции за справедливость приложений, которая была создана в сентябре компаниями Epic Games, Spotify, Tinder и другими для борьбы с монопольной властью App Store и Google Play.
Принципы Microsoft значительно отличаются от схемы работы магазинов приложений Apple и Google, которые предписали обязательное использование своих платежных систем и взымают с разработчиков 30%-ные комиссии при оплате. Так, в августе за применение альтернативных способов оплаты внутри приложения Apple и Google заблокировали игру Fortnite.
Однако недавно Google, в отличие от Apple, объявил, что разработчики могут использовать другие магазины приложений для Android в обход Google Play.
Фото: RoSonic / Shutterstock
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