Microsoft объявила о свободе разработчиков приложений в вопросе использования платежной системы

Microsoft провозгласила 10 принципов функционирования своего магазина приложений. Первый состоит в свободе выбора разработчиков, распространять ли свои приложения для Windows через магазин компании или нет. Об этом сообщает пресс-служба Microsoft.

Компания не будет блокировать конкурирующие магазины приложений для Windows.

Также Microsoft объявила, что

не будет блокировать приложение исходя из бизнес-модели разработчика или способа доставки контента и услуг;

дает право разработчикам самим решать, что и как продавать внутри приложения;

предоставит разработчикам своевременный доступ к информации об интерфейсах взаимодействия в Windows;

каждый разработчик сможет представить свой продукт в магазине компании при условии, что он «соответствует объективным стандартам безопасности, конфиденциальности, качества и содержания»;

магазин приложений Windows будет взимать разумную конкурентную плату;

разработчики смогут напрямую общаться с пользователями через свои приложения в законных целях;

собственные приложения компании будут соответствовать общим для всех стандартам;

не будет использовать закрытую информацию или данные из своего магазина приложений для конкуренции со сторонними разработчиками;

правила, политика и возможности для продвижения и маркетинга в магазине приложений Windows будут прозрачными .

Кроме Microsoft Store компании принадлежит магазин игр для консолей Xbox, к которому пока не применяются указанные принципы.

«Бизнес-модель игровых консолей сильно отличается от экосистемы ПК или телефонов. Производители консолей, такие как Microsoft, вкладывают значительные средства в разработку оборудования для консолей, но продают его по низким ценам, чтобы создать рынок, на котором разработчики и издатели игр могут извлечь выгоду», — говорится в сообщении.

В компании поясняют, что еще предстоит поработать, чтобы установить правильный набор принципов для магазина игр для консолей, так как сейчас это источник средств, которые вкладываются в дальнейшую разработку дорогостоящего оборудования.

Отмечается, что заявленные принципы Microsoft Store основаны на идеях и работе Коалиции за справедливость приложений, которая была создана в сентябре компаниями Epic Games, Spotify, Tinder и другими для борьбы с монопольной властью App Store и Google Play.

Принципы Microsoft значительно отличаются от схемы работы магазинов приложений Apple и Google, которые предписали обязательное использование своих платежных систем и взымают с разработчиков 30%-ные комиссии при оплате. Так, в августе за применение альтернативных способов оплаты внутри приложения Apple и Google заблокировали игру Fortnite.

Однако недавно Google, в отличие от Apple, объявил, что разработчики могут использовать другие магазины приложений для Android в обход Google Play.

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