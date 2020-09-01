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Apple выпустит 75 млн iPhone с поддержкой 5G до конца года

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Корпорация Apple планирует выпустить 75 млн iPhone с поддержкой технологии 5G до конца года. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Apple выпустит 75 млн iPhone с поддержкой 5G до конца года

По данным агентства, Apple обратилась к поставщикам с просьбой изготовить не менее 75 млн смартфонов с 5G — это сопоставимо с объемом выпуска iPhone в прошлом году. Всего американская компания рассчитывает на поставки около 80 млн смартфонов нового поколения в 2020 году, говорят источники Bloomberg.  

Ожидается, что четыре новые модели iPhone поступят в продажу осенью. У смартфонов будут экраны с диагоналями 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Две модели получат стальной корпус, более простые варианты — алюминиевый. Разработчики обновили дизайн iPhone — у телефонов будут корпуса с прямыми углами.

Также Bloomberg пишет о других новинках Apple: 

  • планшет iPad Air с экраном 10,8 дюйма;
  • две новые версии Apple Watch: флагманские и недорогие смарт-часы;
  • полноразмерные наушники;
  • компактная версия смарт-колонки HomePod.
Фото: 360b / Shutterstock

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