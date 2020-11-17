Минцифры запустит мобильное приложение для отслеживания контактов с заболевшими COVID-19

Минцифры тестирует приложение с рабочим названием «Стопкоронавирус. Мои контакты». Оно сообщает, если пользователь был рядом с тем, у кого подтвердился COVID-19. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источники в правительстве.

В ближайшее время приложение появится в App Store и Google Play. После установки смартфон с помощью Bluetooth мониторит окружение пользователя в радиусе до десяти метров. Все контакты анонимно запишутся на устройство.

Если кто-то из списка контактов получил положительный тест на COVID-19, приложение пришлёт уведомление о возможном риске. Данные списка удалятся автоматически через две недели.

Заболевшие будут вносить данные в приложение добровольно в виде кода, который, предположительно, им выдадут при сдаче анализа. Это поможет избежать ложных сообщений.

Уточняется, что личность инфицированного контактным лицам раскрываться не будет. Не требует регистрации с вводом данных и приложение на смартфоне, приводит издание заверения главы Минцифры Максута Шадаева. Информацию о пользователях власти обещают не собирать.

Созданием приложения занималось министерство совместно с правительством Москвы в партнерстве с Apple и Google. Его основа — технология Exposure Notification. Она применяется в 30 странах мира и не использует GPS для отслеживания местонахождения пользователей, уверяют разработчики.

Фото: Pixabay