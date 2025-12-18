Минцифры расширило «белый список» сайтов при отключении интернета: в него вошли «ВкусВилл» и «Вкусно — и точка»
Минцифры РФ вновь расширило «белый список интернета»
Минцифры России расширило список интернет-ресурсов, которые продолжают работать при ограничениях мобильного интернета, вводимых по соображениям безопасности. Обновление затронуло сразу несколько направлений: например, в перечень добавили «ВкусВилл» и «Вкусно — и точка», авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа», а также HeadHunter. В ведомстве отмечают, что перечень не является окончательным и будет корректироваться и дальше.
Пополнение в списке — транспорт, общественное питание и телеканалы
В новую версию перечня вошли государственные и общественные ресурсы, СМИ, транспортные и инфраструктурные сервисы, финансовые и кадровые платформы, ритейл, общепит, а также видеосервисы и цифровые медиа.
Государственные и общественные проекты
- информационная платформа «Итоги года с Владимиром Путиным»;
- сайты Совета Федерации, МВД и МЧС;
- движение «Движение первых»;
- государственный портал «Объясняем РФ».
Транспорт, инфраструктура и связь
- авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа»;
- компании «Россети» и «Росатом Сеть зарядных станций»;
- оператор связи «Мотив»;
- логистический оператор «Деловые линии»;
- сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв».
Финансовые и кадровые сервисы
- Московская биржа;
- платформа для поиска работы HeadHunter.
Ритейл и общественное питание
- сеть ресторанов «Вкусно — и точка»;
- торговые сети и DIY-ритейлеры: «ВкусВилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович».
Медиа и видеоплатформы
- приложение с радиостанциями «Радиоплеер»;
- издания «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец»;
- телеканалы: Первый канал, НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», РЕН ТВ, «Пятница», «Домашний», «Муз-ТВ», «Мир»;
- онлайн-кинотеатр «Иви».
Какие сервисы были в списке ранее
До этого в перечне уже находились крупнейшие федеральные цифровые платформы и сервисы массового пользования. В их числе — официальные сайты Президента и Правительства России, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы заказа такси «Яндекс» и «Максим», а также популярные онлайн-кинотеатры Wink, «Кинопоиск», Kion и Okko.
Включение новых ресурсов в список происходит по предложениям федеральных и региональных органов власти и требует согласования с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности. В Минцифры отмечают, что перечень не является статичным: он регулярно пересматривается и дополняется с учётом актуальных потребностей и ситуации.
Контекст
Первый вариант списка Минцифры был опубликован 5 сентября 2025 года. После этого его уже дополняли в ноябре и декабре. Основная логика механизма — сохранить доступ к ключевым источникам информации и базовым цифровым услугам в условиях ограничений мобильного интернета.
При этом ресурсы, не включённые в перечень, включая Telegram и большинство сервисов малого бизнеса, в такие периоды остаются недоступными.
- 1 «Белый список» при отключении интернета: какие сервисы будут работать «Белый список» интернета: что это, зачем он нужен и какие сервисы в него входят 24 ноября 2025, 19:29