Минцифры РФ вновь расширило «белый список интернета»

Минцифры России расширило список интернет-ресурсов, которые продолжают работать при ограничениях мобильного интернета, вводимых по соображениям безопасности. Обновление затронуло сразу несколько направлений: например, в перечень добавили «ВкусВилл» и «Вкусно — и точка», авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа», а также HeadHunter. В ведомстве отмечают, что перечень не является окончательным и будет корректироваться и дальше.

Пополнение в списке — транспорт, общественное питание и телеканалы

В новую версию перечня вошли государственные и общественные ресурсы, СМИ, транспортные и инфраструктурные сервисы, финансовые и кадровые платформы, ритейл, общепит, а также видеосервисы и цифровые медиа.

Государственные и общественные проекты

информационная платформа «Итоги года с Владимиром Путиным»;

сайты Совета Федерации, МВД и МЧС;

движение «Движение первых»;

государственный портал «Объясняем РФ».

Транспорт, инфраструктура и связь

авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа»;

компании «Россети» и «Росатом Сеть зарядных станций»;

оператор связи «Мотив»;

логистический оператор «Деловые линии»;

сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв».

Финансовые и кадровые сервисы

Московская биржа;

платформа для поиска работы HeadHunter.

Ритейл и общественное питание

сеть ресторанов «Вкусно — и точка»;

торговые сети и DIY-ритейлеры: «ВкусВилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович».

Медиа и видеоплатформы

приложение с радиостанциями «Радиоплеер»;

издания «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец»;

телеканалы: Первый канал, НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», РЕН ТВ, «Пятница», «Домашний», «Муз-ТВ», «Мир»;

онлайн-кинотеатр «Иви».

Какие сервисы были в списке ранее

До этого в перечне уже находились крупнейшие федеральные цифровые платформы и сервисы массового пользования. В их числе — официальные сайты Президента и Правительства России, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы заказа такси «Яндекс» и «Максим», а также популярные онлайн-кинотеатры Wink, «Кинопоиск», Kion и Okko.

Включение новых ресурсов в список происходит по предложениям федеральных и региональных органов власти и требует согласования с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности. В Минцифры отмечают, что перечень не является статичным: он регулярно пересматривается и дополняется с учётом актуальных потребностей и ситуации.

Контекст

Первый вариант списка Минцифры был опубликован 5 сентября 2025 года. После этого его уже дополняли в ноябре и декабре. Основная логика механизма — сохранить доступ к ключевым источникам информации и базовым цифровым услугам в условиях ограничений мобильного интернета.

При этом ресурсы, не включённые в перечень, включая Telegram и большинство сервисов малого бизнеса, в такие периоды остаются недоступными.