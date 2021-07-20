Российские банки впервые подключили карты «Мир» к Apple Pay

Сразу несколько российских банков 20 июля подключили карты «Мир» к Apple Pay. Банки готовили этот запуск почти три месяца.
Клиенты «Открытия» и Росбанка смогут оплачивать покупки с помощью Apple Pay. Первый из них находится на финальном этапе подключения сервиса, второй планирует внедрить услугу к осени. Об этом РБК подтвердили их представители.
Еще два собеседника издания на финансовом рынке уточнили, что что к сервису будут подключены Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк.
РБК направил запрос в другие крупные банки, Apple Pay и НСПК.
До этого карты «Мир» можно было использовать для бесконтактной оплаты только в кошельках Samsung Pay и Mir Pay на смартфонах с Android.
Apple Pay был запущен в России в 2016 году, но все это время карты «Мир» нельзя было добавлять в этот сервис.
По данным опроса НАФИ, который был проведен в начале 2021 года, самым популярным сервисом у россиян является Google Pay (его использовали 32% совершавших бесконтактные платежи), Apple Pay на втором месте — 30%, на третьем — Samsung Pay (17%).
Apple Pay и Samsung Pay чаще используют в Москве и Санкт-Петербурге, а Google Pay — в других крупных городах России.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: ChameleonsEye/Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Ozon создаст роботов для сортировки и доставки товаров
- 2 Данные сервиса для анонимной SMS-верификации попали в сеть
- 3 Работодателям предложили разрешить выдавать сотрудникам ипотеку
- 4 Россияне проводят четверть сознательного времени в мобильных приложениях – исследование
- 5 Исполнительный директор «Магнита» Флориан Янсен подал в отставку и ушел в Glorax