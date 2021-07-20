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Российские банки впервые подключили карты «Мир» к Apple Pay

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сразу несколько российских банков 20 июля подключили карты «Мир» к Apple Pay. Банки готовили этот запуск почти три месяца.

Российские банки впервые подключили карты «Мир» к Apple Pay

Клиенты «Открытия» и Росбанка смогут оплачивать покупки с помощью Apple Pay. Первый из них находится на финальном этапе подключения сервиса, второй планирует внедрить услугу к осени. Об этом РБК подтвердили их представители.

Еще два собеседника издания на финансовом рынке уточнили, что что к сервису будут подключены Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк.

РБК направил запрос в другие крупные банки, Apple Pay и НСПК.

До этого карты «Мир» можно было использовать для бесконтактной оплаты только в кошельках Samsung Pay и Mir Pay на смартфонах с Android.

Apple Pay был запущен в России в 2016 году, но все это время карты «Мир» нельзя было добавлять в этот сервис. 

По данным опроса НАФИ, который был проведен в начале 2021 года, самым популярным сервисом у россиян является Google Pay (его использовали 32% совершавших бесконтактные платежи), Apple Pay на втором месте — 30%, на третьем — Samsung Pay (17%). 

Apple Pay и Samsung Pay чаще используют в Москве и Санкт-Петербурге, а Google Pay — в других крупных городах России.

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Фото: ChameleonsEye/Shutterstock

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