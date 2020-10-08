Правительство Москвы и Google расскажут россиянам, как найти работу

Специализированный центр занятости «Моя карьера» совместно с Google запустили бесплатный курс «Как найти работу: поиск вакансий, резюме, собеседование». Об этом говорится в совместном сообщении партнеров.

Курс будет доступен на новой платформе «Google Навыки». Пройти обучение сможет каждый житель России.

Программа была создана для поддержки людей, которые столкнулись с кризисом, с фокусом на самую активную часть населения в возрасте от 25 до 40 лет.

Ожидается, что курс будет полезен недавним выпускникам, людям, попавшим под сокращения, родителям, которые выходят из декретного отпуска, и другим желающим найти новую работу. Уроки учитывают особенности онлайн-собеседований.

Программа состоит из трех модулей: «Подбор подходящих вакансий», «Резюме, портфолио и сопроводительные письма», «Прохождение собеседования и выбор наилучшего предложения».

Три части курса включают в себя 15 коротких уроков продолжительностью от пяти до 15 минут. Благодаря онлайн-формату проходить модули можно в удобное время, в среднем прохождение всего курса займет около недели.

Три урока первого модуля научат соискателя определять профессиональную цель, использовать разные источники вакансий и социальные сети для поиска работы. Второй модуль состоит из шести уроков. Они посвящены структуре резюме, эффективному использованию опыта работы, созданию портфолио и подготовке сопроводительных писем.

По мере прохождения третьего модуля соискатели будут учиться правильно готовиться к собеседованию и производить хорошее впечатление во время встречи с потенциальным работодателем, грамотно отвечать на вопросы и правильно их формулировать, а также выбирать лучшее предложение.

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