МТС рассмотрит возможность покупки «Тинькофф Банка»

Предприниматель Олег Тиньков рассматривает различных покупателей для «Тинькофф Банка», в том числе телекоммуникационную компанию МТС или МТС Банк. Переговоры уже ведутся с бенефициаром МТС Владимиром Евтушенковым. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Для приобретения банка структуры МТС рассматривают возможность привлечения средств в Сбербанке. В этом случае сделка может состояться через создание «мягкого консорциума» между госбанком, МТС и «Тинькофф банком», говорится в сообщении.

Напомним, что в сентябре стало известно о предварительной договоренности между «Тинькофф Банком» и «Яндексом». Последний собирался приобрести банк за $5,48 млрд. По данным The Bell, окончательные договоренности пока не достигнуты ни с одним из возможных покупателей.

«Тиньков действительно вел переговоры с основным бенефициаром МТС Владимиром Евтушенковым параллельно с "Яндексом" ... Переговоры продолжаются, но решения о сделке Евтушенков не принял», — рассказал собеседник издания.

Евтушенков, «Яндекс» и «Тинькофф Банк» от комментариев отказались.

В начале октября Тиньков сообщил, что целью «Тинькофф Банка» является достижение показателей в 20 млн активных клиентов и $1 млрд чистой прибыли. Он также добавил, что при заключении сделки с «Яндексом» это произойдет быстрее. Но вероятность сделки пока оценивается предпринимателем в 50%.

По данным The Bell, переговоры между Тиньковым и «Яндексом» идут тяжело, и на данный момент стороны не достигли соглашения.

«Компании пока не подписали обязывающих документов. Это значит, что Тиньков имеет право продолжать переговоры с другими структурами, не опасаясь штрафов», — отметили источники издания.

Фото: Artyom Semenushkin / Shutterstock