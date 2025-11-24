Налоговая реформа 2026-го: 15% задумались о закрытии бизнеса

С 1 января 2026 года вступает в силу налоговая реформа, по которой НДС вырастет с 20 до 22%. Кроме того, изменятся некоторые правила страховых взносов. Согласно исследованию сервиса «Онлайн-бухгалтерия» от Точка Банк, реформа вызывает у бизнеса тревогу: 15% предпринимателей всерьёз рассматривают закрытие бизнеса, а около 30% намерены оценивать ситуацию после первого квартала следующего года.

Предприниматели выжидают и оценивают риски

По данным исследования, уровень осведомлённости об изменениях в законодательстве остаётся невысоким. 32% предпринимателей знают о реформе, ещё 52% — только слышали, а 12% узнали о нововведениях впервые во время опроса. Даже среди осведомлённых лишь 24% уверены, что изменения точно затронут их компанию.

Большинство респондентов находятся в стадии ожидания. Предприниматели знают о предстоящей реформе, но пока не понимают, как именно она повлияет на их деятельность. 48% предпринимателей ожидают негативного влияния, тогда как 29% предполагают нейтральный эффект, и лишь 15% допускают позитивный.

Наибольшие опасения вызывают:

повышение НДС с 20% до 22%,





снижение порога по упрощенной системе налогообложения (УСН),





введение дополнительной пошлины на маркировку товаров.





Часть предпринимателей уже разработала план действий

Исследование фиксирует чёткую связь между уровнем понимания реформы и уверенностью в оценках бизнеса. Среди тех, кто впервые слышит о реформе, 17% не знают, затронет ли она их деятельность.

Среди тех, кто уже разобрался в деталях, так отвечают всего 3%. При этом доля предпринимателей, ожидающих позитивных изменений, растёт с 15% до 25% по мере погружения в тему.

Каждый десятый предприниматель уже имеет план действий. Ещё около 40% начали его разрабатывать. Основные варианты — оптимизация расходов, повышение цен и наблюдение за ситуацией в течение первых месяцев 2026 года.

На фоне реформы предприниматели по-разному оценивают устойчивость своих компаний:

49% намерены продолжать бизнес вне зависимости от изменений;





15% всерьёз рассматривают вариант закрытия;





около 30% будут оценивать последствия после первого квартала 2026 года.





Предприниматели по-разному оценивают последствия реформы

Реакция среди опрошенных неоднозначна: острее всего воспринимают изменения индивидуальные предприниматели, компании на УСН и организации со штатом до 10 сотрудников.

Среди отраслей сильнее всего реагируют медицина, розничная торговля и бытовые услуги — от сферы красоты и ремонта до курьерской доставки и обустройства дома. Именно в этих сегментах предприниматели чаще всего отмечают риски снижения маржинальности и рост административной нагрузки.

Лидер сервиса «Онлайн-бухгалтерия» от Точка Банк Даниил Смирнов отметил, что реформу сильнее всего почувствуют отрасли с низкой рентабельностью и высокой долей малого бизнеса.

«2025 год станет ключевым временем для подготовки: постепенный переход на автоматизацию поможет войти в 2026 год спокойнее — с минимальными рисками и без лишних потерь», — отметил лидер сервиса «Онлайн-бухгалтерия» от Точка Банк Даниил Смирнов.

Эксперт рекомендует предпринимателям заранее выбрать оптимальную налоговую модель и пересмотреть ценовую политику, а также автоматизировать учёт, перейти на электронный документооборот и цифровизировать финансовые процессы.

Контекст

Закон о налоговой реформе вступит в силу с 1 января 2026 года. НДС вырастет до 22%, при этом сохранится льготная ставка 10% для социально значимых товаров. Порог доходов для освобождения от НДС по УСН снизится постепенно: до 20 млн рублей с 2026 года, до 15 млн рублей — с 2027-го и до 10 млн рублей — с 2028-го.

Акцизы на алкоголь, табак и сладкие напитки вырастут в 2026–2027 годах — размер повышения будет равен уровню инфляции. Для физических лиц со статусом иноагента вводится единая ставка НДФЛ 30%, а организации с долей участия иноагентов от 10% лишаются права на ряд налоговых льгот и преференций.

Фото: Hinterhaus Productions / Getty Images